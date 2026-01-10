國防部：爭取導入友盟技術 建立在地新彈藥自主生產線

國防部表示，考量我國戰時海空運輸彈藥補給不易，國軍將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線。

國防部下周應邀到立法院外交及國防委員會以「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」為題提出專案報告。

國防部表示。彈藥預算除了每年公務預算投資外，部分也循特别別預算加速執行，以對應共軍日益嚴重的敵情威脅。

國防部表示，配合「愛國者3型飛彈」等執行中建案，國軍將持續接收各式新式彈藥，並同步完成庫儲、陣地設施整建、人員訓練等配套措施，完善整體後勤支援。

國防部表示 ，明（115）年起配合年度預算及特別預算編列，持續籌獲M109A7自走砲等新式裝備，持續強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，肆應未來作戰形態，建構不對稱戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃。

國防部表示，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線，同時優化國軍彈藥管理及儲存設施，以強化作戰持續力，對應戰時高消耗需求。