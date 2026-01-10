快訊

國防部：爭取導入友盟技術 建立在地新彈藥自主生產線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國宣布出售國軍60輛M109A7「帕拉丁」自走砲系統。圖／美國陸軍檔案照
國防部表示，考量我國戰時海空運輸彈藥補給不易，國軍將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線。

國防部下周應邀到立法院外交及國防委員會以「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」為題提出專案報告。

國防部表示。彈藥預算除了每年公務預算投資外，部分也循特别別預算加速執行，以對應共軍日益嚴重的敵情威脅。

國防部表示，配合「愛國者3型飛彈」等執行中建案，國軍將持續接收各式新式彈藥，並同步完成庫儲、陣地設施整建、人員訓練等配套措施，完善整體後勤支援。

國防部表示 ，明（115）年起配合年度預算及特別預算編列，持續籌獲M109A7自走砲等新式裝備，持續強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，肆應未來作戰形態，建構不對稱戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃。

國防部表示，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線，同時優化國軍彈藥管理及儲存設施，以強化作戰持續力，對應戰時高消耗需求。

國防部 國軍 特別預算

相關新聞

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故...

政戰少尉排長玩真的 參謀總長指定視察卻鬧出大笑話

今年起，政戰學院陸階畢業生，不分男女，將全數派任排長職務。其實在十多年前，政戰學院畢業的陸階男官，都至少要歷練半年排長，...

國防部：爭取導入友盟技術 建立在地新彈藥自主生產線

國防部表示，考量我國戰時海空運輸彈藥補給不易，國軍將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生...

加速融入部隊生活 陸軍政戰少尉今年起恢復須先歷練排長

國軍政戰幹部過去都必須優先歷練基層排長等職務，以累積部隊經驗，但近十多年卻因輔導長缺員嚴重而中斷。陸軍官員表示，從今年起...

兩年後仍難忘！專載成功嶺狂飆、阿兵哥全程慘叫 身分曝光竟是「出事了阿北」

即便當兵結束已經兩年，仍有民眾忘不了當年從台中高鐵站返回成功嶺的那一晚。當時搭上一輛計程車，司機一路急加速、猛踩煞車，車內乘客接連慘叫，氣氛緊繃到不行。事後才發現，該名司機並非偶然接送，而是長期固定在高鐵站載往成功嶺的熟面孔司機。

影／《軍情站》開箱陸軍無人機訓練中心 一探最新戰術顯學

陸軍無人機訓練中心，在整備一年後，首次對媒體公開飛手篩選與訓練過程。位在陸軍南部測考中心內的陸軍無人機訓練中心，目的為陸...

