快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
上尉飛官辛柏毅搜救行動已逾72小時黃金救援時期，軍方及海巡人員仍持續搜救中。圖／海巡署提供
上尉飛官辛柏毅搜救行動已逾72小時黃金救援時期，軍方及海巡人員仍持續搜救中。圖／海巡署提供

空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故海域及岸際搜尋，對於外界質疑是否搜尋位置有問題，錯失黃金救援期，海巡強調第一時間就投放救難測流浮標，掌握即時海流資訊，滾動調整搜救計畫，呼籲不要以訛傳訛。

空軍第五聯隊統計，今天空軍出動6架次軍機、海軍也有兩艘艦艇持續搜尋；海巡署表示，今天現場海象較前兩天稍好，風力4級，陣風約6級，浪高2公尺，上午派出5艦18艇次，另有4架次無人機加入，岸際也有岸巡人員持續搜尋。

辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜航時，人機在花蓮豐濱外海失聯，連日來國軍並未說明搜救區域，但外界質疑是否因位置出錯，錯失黃金救援期。

海巡署駁斥，表示搜救第一時間就依標準作業程序投放救難測流浮標，即時掌握海流資訊。這次搜救案是由最先抵達事故海域的海軍軍艦擔任指揮艦，海巡艦艇依指揮體系協同執行，並即時回報現場海象及海流變化，調整搜救範圍。

海巡署指出，搜救海域受即時天候與海流影響甚鉅，尤其黑潮流經東部沿岸，渦旋流向變化快速且複雜，所有決策均基於科學數據與救難專業判斷。請外界支持海軍及海巡的搜救專業。

上尉飛官辛柏毅搜救行動已逾72小時黃金救援時期，軍方及海巡人員仍持續搜救中。圖／海巡署提供
上尉飛官辛柏毅搜救行動已逾72小時黃金救援時期，軍方及海巡人員仍持續搜救中。圖／海巡署提供

海巡署 空軍 F-16 辛柏毅 海軍

延伸閱讀

搶救飛官辛柏毅傳旗津艦撈到救生衣？海巡署駁斥

要多心碎！飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家又怕醜醜的

卓榮泰：續搜救F-16V戰機失聯飛官 適時說明進度

影／黃金救援F16飛官辛柏毅...陸海空全投入搜救 浪高3公尺添難度

相關新聞

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故...

政戰少尉排長玩真的 參謀總長指定視察卻鬧出大笑話

今年起，政戰學院陸階畢業生，不分男女，將全數派任排長職務。其實在十多年前，政戰學院畢業的陸階男官，都至少要歷練半年排長，...

國防部：爭取導入友盟技術 建立在地新彈藥自主生產線

國防部表示，考量我國戰時海空運輸彈藥補給不易，國軍將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生...

加速融入部隊生活 陸軍政戰少尉今年起恢復須先歷練排長

國軍政戰幹部過去都必須優先歷練基層排長等職務，以累積部隊經驗，但近十多年卻因輔導長缺員嚴重而中斷。陸軍官員表示，從今年起...

兩年後仍難忘！專載成功嶺狂飆、阿兵哥全程慘叫 身分曝光竟是「出事了阿北」

即便當兵結束已經兩年，仍有民眾忘不了當年從台中高鐵站返回成功嶺的那一晚。當時搭上一輛計程車，司機一路急加速、猛踩煞車，車內乘客接連慘叫，氣氛緊繃到不行。事後才發現，該名司機並非偶然接送，而是長期固定在高鐵站載往成功嶺的熟面孔司機。

影／《軍情站》開箱陸軍無人機訓練中心 一探最新戰術顯學

陸軍無人機訓練中心，在整備一年後，首次對媒體公開飛手篩選與訓練過程。位在陸軍南部測考中心內的陸軍無人機訓練中心，目的為陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。