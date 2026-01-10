聽新聞
黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅
空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故海域及岸際搜尋，對於外界質疑是否搜尋位置有問題，錯失黃金救援期，海巡強調第一時間就投放救難測流浮標，掌握即時海流資訊，滾動調整搜救計畫，呼籲不要以訛傳訛。
空軍第五聯隊統計，今天空軍出動6架次軍機、海軍也有兩艘艦艇持續搜尋；海巡署表示，今天現場海象較前兩天稍好，風力4級，陣風約6級，浪高2公尺，上午派出5艦18艇次，另有4架次無人機加入，岸際也有岸巡人員持續搜尋。
辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜航時，人機在花蓮豐濱外海失聯，連日來國軍並未說明搜救區域，但外界質疑是否因位置出錯，錯失黃金救援期。
海巡署駁斥，表示搜救第一時間就依標準作業程序投放救難測流浮標，即時掌握海流資訊。這次搜救案是由最先抵達事故海域的海軍軍艦擔任指揮艦，海巡艦艇依指揮體系協同執行，並即時回報現場海象及海流變化，調整搜救範圍。
海巡署指出，搜救海域受即時天候與海流影響甚鉅，尤其黑潮流經東部沿岸，渦旋流向變化快速且複雜，所有決策均基於科學數據與救難專業判斷。請外界支持海軍及海巡的搜救專業。
