政戰少尉排長玩真的 參謀總長指定視察卻鬧出大笑話

今年起，政戰學院陸階畢業生，不分男女，將全數派任排長職務。其實在十多年前，政戰學院畢業的陸階男官，都至少要歷練半年排長，就算同一連中輔導長是步兵中尉，排長是政戰少尉也不稀奇。C先生就說，最怕的是從輔導長到其他排長都是預官，遇到連長休假，常常要一人要身兼三職。

C先生說，當年他從政戰學校畢業後，抽籤分發到陸軍226師，報到後被分派至淡水河口關渡橋八里端的74高地擔任排長兼據點指揮官。這半年任期中，還不明原因的被時任參謀總長的劉和謙上將指定督導視察；不但事前準備、整理營舍就搞得人仰馬翻，總長視導當天還鬧出大笑話。

C先生說，總長視導的重頭戲是聽取戰術簡報，他帶著心虛地背出簡報內容，手中握著簡報棒邊指向兵棋台還邊顫抖；但沒想到，在簡報完畢後總長還要「考試」，問他排據點與對岸連據點51高地間河面寬多少，二據點間最大火力是否能形成河面上有效火網。

C先生說，他根本從沒想過這個問題，當時心一涼，也只能硬著頭皮瞎答；更讓他跌破眼鏡的是，同一個問題，總長竟一路要連長、營長到旅長統統都回答，每個人的答案卻都不一樣。C先生心想，這下也好，要死也不是他一個人死。

有天，連上原本陸官政期歷練的中尉輔導長要調職，正在跟新派任的預官政戰少尉交接；C先生想，趁此機會到連據點送舊迎新。沒想到，才到連據點沒多久，竟遇上戰備督導，偏偏剛好連長不在營區，督導官看到眼前的一位步兵中尉，二位政戰少尉劈頭就問，到底誰才是輔導長。

搞清楚當時據點中三位軍官的職務後，督導官就對新任的預官輔導長下戰備狀況，但這位預官前一天才剛報到，當場愣住一督就倒，督導官一看就下新狀況，「輔導長陣亡，全連交由排長指揮」；C先生說，從狀況開始不到1分鐘的時間，他竟然就「晉升」連長。

之後，連集中準備下基地，由於另一個據點排長也是預官，帶起部隊是標準的秀才遇到兵，根本叫不動；C先生說，也因此連長就將值星帶「縫」在他身上了，一直到調升輔導長那天，總算才輪他下值星。