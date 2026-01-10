加速融入部隊生活 陸軍政戰少尉今年起恢復須先歷練排長

國軍政戰幹部過去都必須優先歷練基層排長等職務，以累積部隊經驗，但近十多年卻因輔導長缺員嚴重而中斷。陸軍官員表示，從今年起，政戰學院及ROTC畢業的政戰初階軍官，將不分男女全數派任排長，同時須至少任滿一年。官員強調，深化政戰軍官的部隊實務經驗，才能更快熟悉部隊運作。

早年政戰學校畢業的政戰初階軍官，都必須先歷練半年至一年的基層排長職務，以便熟悉第一線部隊與官兵的實際運作及生活；官校畢業兵科軍官也須歷練輔導長職務，了解政戰業務。

不過從103年起，陸軍因連級輔導長嚴重缺員，因此將政戰官科初官派任排長的規定，修改為可直接派任連輔導長；此後軍中雖然曾多次研議恢復「軍政交織歷練」，但都沒有達成共識。

陸軍官員表示，考量基層政戰幹部必須深化部隊實務經驗，因此從115年，政戰學院及ROTC儲訓軍官團的陸階政戰畢業生，將不分男女全數派任排長職務。畢業後先至派職兵科的訓練指揮部，接受與陸軍官校畢業生相同的分科教育，同時必須任滿至少1年的排長職務。

同時，陸軍也重新開放兵科軍官歷練連級輔導長，以增加軍政間的融合，培養初級軍官的多元思維能力。官員強調，歷練人選保持彈性，由各單位自行依人員編現情況遴選調派。官員強調，基層幹部經歷管理屬於各軍種司令部權責，本案也多次與政戰局研討，達成共識。

官員指出，連營級是第一線執行任務的部隊，輔導長也是主官的五級代理人之一，必須具備純熟的軍事職能和部隊指揮能力。透過歷練排長的經歷，不但有助於累積部隊運作、管理等實務經驗；更能透過實際參與下基地、聯勇操演等戰演訓任務，提升軍事職能、學習建制武器的操作，使政戰軍官真正具備作為職務代理人的能力，也更能協助主官達成作戰任務。

官員進一步強調，現代戰爭的作戰節奏加快，政戰與軍事作戰關聯性密不可分，透過交職歷練可深化基層政戰幹部實務經驗，有效反制認知作戰等概念，說明政策必要性。

退役資深政戰軍官坦言，排連長是最基層的主官，實際負起指揮管理官兵的責任，歷練這類職務，除了具備更多元專長，最重要是讓初官能更快速成長、融入部隊生活，了解士官兵心態。