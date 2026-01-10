快訊

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

車手沒抓到「申訴先爆量」！臉部辨識ATM讓銀行進退兩難

國防部：爭取新式彈藥自主生產 建立在地產線

中央社／ 台北10日電

考量戰時海空運輸彈藥補給不易，國防部表示，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線，以強化作戰持續力，對應戰時高消耗需求。

立法院外交及國防委員會12日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。國防部已將書面報告送交立委國會辦公室。

針對國軍彈藥籌獲管道，國防部說明，國軍依獲得來源、國內外產製能量、獲得期程等因素綜合檢討，以達到滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量為目標，同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，多元管道併行方式辦理，強化整體供應鏈體系。

至於彈藥籌獲現況，國防部表示，配合愛國者三型飛彈等執行中建案，國軍將持續接收各式新式彈藥，並同步完成庫儲、陣地設施整建、人員訓練等配套措施，完善整體後勤支援。

國防部指出，115年起配合年度預算及特別預算編列，持續籌獲M109A7自走砲等新式裝備，持續強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，因應未來作戰形態，建構不對稱戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃。

因為訓練需求逐年增加，國防部提到，除了每年以國內產能最大量持續生產外，109年起已結合軍、商購管道，提高分年籌補量，以滿足訓練需求，並維持戰備所需。

針對國內彈藥產製能量及應變作為，國防部說明，因國際情勢，關鍵物料採購不易，針對無人機及無人艇產製所需炸藥，已規劃循多元管道，建立不同獲得來源，強化供應體系；另因應戰時高消耗，亦規劃增建各類型彈藥、發射藥及炸藥產線，提高國內自主產能。

國防部指出，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線，同時優化國軍彈藥管理及儲存設施，以強化作戰持續力，對應戰時高消耗需求。

國防部表示，國軍現階段已藉由多元管道，持續補充戰訓彈藥，並建構產線、提高產能，目前正透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係，強化在地生產能力，減少對外供應依賴，提高風險因應能力。

國防部 國軍 能量

延伸閱讀

不再「無」字天書 國防部：簡報、報告等公開資訊無須逐段標示

花3倍價外購？藍委曝「自製子彈一發6元」 要求國防部回應3大疑問

敘政府與庫德族對峙暫緩 宣布阿勒坡3區停火

F-16事故後扯藍白砍預算 馬文君怒：「錢早給了」防撞地系統1架都沒有

相關新聞

兩年後仍難忘！專載成功嶺狂飆、阿兵哥全程慘叫 身分曝光竟是「出事了阿北」

即便當兵結束已經兩年，仍有民眾忘不了當年從台中高鐵站返回成功嶺的那一晚。當時搭上一輛計程車，司機一路急加速、猛踩煞車，車內乘客接連慘叫，氣氛緊繃到不行。事後才發現，該名司機並非偶然接送，而是長期固定在高鐵站載往成功嶺的熟面孔司機。

影／《軍情站》開箱陸軍無人機訓練中心 一探最新戰術顯學

陸軍無人機訓練中心，在整備一年後，首次對媒體公開飛手篩選與訓練過程。位在陸軍南部測考中心內的陸軍無人機訓練中心，目的為陸...

影／《軍情站》直擊陸軍魔羯無人機飛訓 還能順便考民照

考駕照時，許多駕訓班為了讓學生考試更有信心，都標榜能「原車原場地考照」，連無人機都可如法炮製。陸軍日前邀請電子媒體參訪位...

軍方鑑定結果出爐！澎湖西嶼沙灘驚見飛機殘骸 外殼有簡字「不是F-16」

上尉飛官辛柏毅駕駛F-16單座戰機6日在花蓮豐濱外海失事，搜救行動擴大進行中，澎湖西嶼小門沙灘潮間帶今天下午發現一塊大型...

不再「無」字天書 國防部：簡報、報告等公開資訊無須逐段標示

國防部的【無】字公文引發社會議論，連民進黨立委也建議有檢討空間。國防部晚間宣布，對於內容不涉機密、且經權責長官同意後，公...

專家：解放軍實戰指揮能力不足 無力仿美對委內瑞拉模式攻台

美國3日閃電擄走委內瑞拉總統馬杜洛，引發一些中國網友呼籲北京對台灣領導人採取相同模式行動作為占領台灣前奏。但分析家、學者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。