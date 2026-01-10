國防部：爭取新式彈藥自主生產 建立在地產線

考量戰時海空運輸彈藥補給不易，國防部表示，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線，以強化作戰持續力，對應戰時高消耗需求。

立法院外交及國防委員會12日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。國防部已將書面報告送交立委國會辦公室。

針對國軍彈藥籌獲管道，國防部說明，國軍依獲得來源、國內外產製能量、獲得期程等因素綜合檢討，以達到滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量為目標，同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，多元管道併行方式辦理，強化整體供應鏈體系。

至於彈藥籌獲現況，國防部表示，配合愛國者三型飛彈等執行中建案，國軍將持續接收各式新式彈藥，並同步完成庫儲、陣地設施整建、人員訓練等配套措施，完善整體後勤支援。

國防部指出，115年起配合年度預算及特別預算編列，持續籌獲M109A7自走砲等新式裝備，持續強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，因應未來作戰形態，建構不對稱戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃。

因為訓練需求逐年增加，國防部提到，除了每年以國內產能最大量持續生產外，109年起已結合軍、商購管道，提高分年籌補量，以滿足訓練需求，並維持戰備所需。

針對國內彈藥產製能量及應變作為，國防部說明，因國際情勢，關鍵物料採購不易，針對無人機及無人艇產製所需炸藥，已規劃循多元管道，建立不同獲得來源，強化供應體系；另因應戰時高消耗，亦規劃增建各類型彈藥、發射藥及炸藥產線，提高國內自主產能。

國防部指出，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產，建立在地彈藥生產線，同時優化國軍彈藥管理及儲存設施，以強化作戰持續力，對應戰時高消耗需求。

國防部表示，國軍現階段已藉由多元管道，持續補充戰訓彈藥，並建構產線、提高產能，目前正透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係，強化在地生產能力，減少對外供應依賴，提高風險因應能力。