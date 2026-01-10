兩年後仍難忘！專載成功嶺狂飆、阿兵哥全程慘叫 身分曝光竟是「出事了阿北」

即便當兵結束已經兩年，仍有民眾忘不了當年從台中高鐵站返回成功嶺的那一晚。當時搭上一輛計程車，司機一路急加速、猛踩煞車，車內乘客接連慘叫，氣氛緊繃到不行。事後才發現，該名司機並非偶然接送，而是長期固定在高鐵站載往成功嶺的熟面孔司機。也被網友挖出來，他就是2019年網路爆紅的「出事了阿北」本人。

一名役男近日在社群平台Threads發文回憶，「雖然當兵結束兩年了，我還是忘不了當時從台中高鐵站回成功嶺的那一晚」。從影片中可見，駕駛的阿伯神情輕鬆，在夜晚的田間小路上不斷加速、甩尾，車內乘客則慘叫連連、頻頻爆出髒話；相較之下，阿伯始終淡定回應「安啦、安啦」，直說沒關係。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，甚至有人認出該名司機正是當年網路爆紅的「出事了阿北」。不少役男也分享親身經驗，直言這名司機在成功嶺早已小有名氣，甚至會彼此提醒記下車牌避開，「離營看到他的車牌，我們都不敢攔」。也有搭過的網友表示，「我在成功嶺收假時搭過這位阿伯的車，當時高鐵誤點，到站已經20時40分，阿伯直接說『上車！包你10分鐘前回去報到』，結果真的留10分鐘讓我走進部隊」、「去年12月搭了最速阿伯的車，每個彎都差點飛出窗外」。

事實上，早在2019年，就曾有一段成功嶺役男共乘計程車的影片在網路瘋傳。當時運將在台中市南屯區同安南巷的田間小路上狂飆，有乘客驚呼「這要我開真的不敢開！」沒想到話才說完，整輛車便衝進田裡，眾人當場大喊「出事了阿北」，畫面瞬間爆紅。該影片每逢大年初四還會被網友翻出應景改編為「初四了阿北」，而這名阿伯至今仍持續在成功嶺一帶載客。