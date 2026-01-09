軍方鑑定結果出爐！澎湖西嶼沙灘驚見飛機殘骸 外殼有簡字「不是F-16」

上尉飛官辛柏毅駕駛F-16單座戰機6日在花蓮豐濱外海失事，搜救行動擴大進行中，澎湖西嶼小門沙灘潮間帶今天下午發現一塊大型金屬殘骸，疑似飛機外殼，引發聯想是否為失事戰機漂流到澎湖，經鑑定攻角傳感器、蜂窩結構，確為飛機殘骸，但研判是民航機艙體或蒙皮配置，且外殼有簡體字，排除為失事戰機。

澎湖岸巡人員下午接獲民眾通報後，第一時間封鎖現場，並通報澎防部、空軍馬公基地及航空站人員到場，鑑定人員合力將沉重金屬殘骸翻轉檢視，從結構、材質、塗裝及零件配置等細節進行比對。

軍方指出，該物件雖屬飛機相關殘骸，但無論外型、結構或材質，皆與F-16戰機特徵不符，且外殼上留有簡體字，初步研判為大陸民航機零件，已排除與失事戰機相關。

照片在社群平台曝光後，引發熱烈討論，不少具航空背景網友提出觀察指出，殘骸內部可見鋁合金蜂巢狀結構，常用於航空器減重結構，多見於民航機艙體或蒙皮配置。

也有網友注意到殘骸上疑似迎角感測器的安裝座與固定螺栓形式，與軍用戰機不同，部分螺栓仍可見保險線固定方式，確實較符合民航維修慣例。

F-16戰機失聯後，家屬焦急等候消息，飛官辛柏毅的新婚妻子也在社群媒體發文祈福，盼丈夫能平安返家，獲得不少網友留言集氣。

軍方強調，儘管澎湖西嶼發現的殘骸已確認與失事戰機無關，但搜救行動仍將持續進行，花防部也出動戰術無人機沿岸搜尋，不放過任何可能線索。