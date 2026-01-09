不再「無」字天書 國防部：簡報、報告等公開資訊無須逐段標示

國防部的【無】字公文引發社會議論，連民進黨立委也建議有檢討空間。國防部晚間宣布，對於內容不涉機密、且經權責長官同意後，公開提供的資訊，如記者會資料、公開報告及刊物等，將無須逐段標示【無】，改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】。

國防部從元旦起推出新制，要求對內外公文必須逐段標示密等，無涉機密也要標註【無】，引發基層困擾，連失事F-16戰機簡報也標註【無】，更是引發社會撻伐。

國防部晚間宣布，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

軍方人士解釋，例如記者會簡報、提供立院的公開報告、刊物及每日公布的中共機艦動態等資料，均不須再逐段標示【無】。

國防部仍強調：「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。不過國防部也表示，新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。