F-16戰機失聯多日 顧立雄赴花蓮了解搜救進度：不放棄任何希望

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄赴花蓮基地聽取F-16戰機失事搜救任務簡報，掌握搜救進度與兵力派遣狀況。圖／國防部提供
國防部長顧立雄赴花蓮基地聽取F-16戰機失事搜救任務簡報，掌握搜救進度與兵力派遣狀況。圖／國防部提供

空軍一架F-16戰機周二晚間失事，飛行員辛柏毅上尉失聯，國防部顧立雄今天前往花蓮基地了解搜救進度並探視家屬。顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。

顧立雄今天下午抵達花蓮基地，聽取任務簡報，掌握當前進度與兵力派遣狀況。搜救指揮中心除派遣空軍各型機持續空中偵巡；並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。同時間，第二作戰區也編組兵力，針對沿岸一帶實施岸際搜索。

顧立雄隨後探視辛柏毅上尉家屬，請眷屬注意身體保健，並承諾一定會盡全力搜救，要求相關單位，持續給予家屬支持與照顧。

軍方表示，今天共計派遣空軍15架次搜救機，海軍2艘、海巡7艘搜救艦艇；地面部隊派出183名人員岸巡。明天預計繼續派遣空軍6架次搜救機，海軍2艘、海巡6艘搜救艦艇，地面也將派前183名搜救人力。

