F-16戰機失聯多日 顧立雄赴花蓮了解搜救進度：不放棄任何希望
空軍一架F-16戰機周二晚間失事，飛行員辛柏毅上尉失聯，國防部長顧立雄今天前往花蓮基地了解搜救進度並探視家屬。顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。
顧立雄今天下午抵達花蓮基地，聽取任務簡報，掌握當前進度與兵力派遣狀況。搜救指揮中心除派遣空軍各型機持續空中偵巡；並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。同時間，第二作戰區也編組兵力，針對沿岸一帶實施岸際搜索。
顧立雄隨後探視辛柏毅上尉家屬，請眷屬注意身體保健，並承諾一定會盡全力搜救，要求相關單位，持續給予家屬支持與照顧。
軍方表示，今天共計派遣空軍15架次搜救機，海軍2艘、海巡7艘搜救艦艇；地面部隊派出183名人員岸巡。明天預計繼續派遣空軍6架次搜救機，海軍2艘、海巡6艘搜救艦艇，地面也將派前183名搜救人力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言