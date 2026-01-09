花3倍價外購？藍委曝「自製子彈一發6元」 要求國防部回應3大疑問

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君質疑國防部為何花三倍價格外購子彈。圖／立委馬文君提供
國防部以總價15億582萬元，對外採購7600萬發子彈，立委馬文君強烈質疑，205兵工廠具備自製能力，自製外銷每發僅6元，現在卻以每發18.82元對外採購，價格高出近3倍，完全說不過去，要求國防部說清楚採購必要性與決策責任。

國防部去年底開標這項子彈採購案，其中5.56公厘步槍彈採購量高達6200萬發，金額11億6932萬元。馬文君指出，205兵工廠已完成遷廠並投入生產，依國防部資料，遷廠後輕兵器彈藥年產量可達近1億發，5.56公厘步槍彈年產量提升至4000萬發，換算下來僅需1年多即可生產完畢，根本不存在所謂「產能不足」。

她質疑，國防部以敵情威脅、戰備急需為由對外採購，卻未說清楚究竟缺口在哪、缺多少發、缺哪幾個月，只以籠統說法帶過，難以說服外界。

在彈藥規格上，馬文君也提出疑問。她指出，本案名目為「訓練庫存補充」，卻大量採購價格較高的普通鋼心彈，採購量高達6200萬發，規格選擇明顯不符訓練用途。她反駁有委員將此次採購與M855A1高性能穿甲彈混為一談，強調國防部購買的是鋼心彈，並非Armor-piercing彈，無論名稱、性能或價格都不同，相關說法是在張冠李戴、誤導社會。

對於價格爭議，馬文君指出，過去2005年至2011年間，美軍曾向我國採購約3億發子彈，供海外戰場使用，每發價格約6元，直到2020年外銷價格仍維持6元，顯示國軍自製彈藥不僅成本低、品質也獲肯定。她駁斥「純代工」說法，強調當年國軍兵工廠並非只收代工費，仍負責大部分生產工作。

馬文君強調，即使考量近年原物料價格上漲，也應優先由國軍自行生產，而非花費近3倍價格向外採購。她質疑，在自製能力、產量與成本皆具優勢下，仍強行外購彈藥，並非國防需要，而是浪費軍事預算。

她最後要求國防部正面回應外界三大疑問：為什麼要買、是誰主張要買、又是誰下令要買，呼籲立法院不應瞎護航，應督促國防部把話說清楚。

國軍最常用的5.56公厘步槍子彈，以往曾大量外銷美國，如今卻要外購，引發議論。(本報資料照片)
國軍最常用的5.56公厘步槍子彈，以往曾大量外銷美國，如今卻要外購，引發議論。(本報資料照片)

