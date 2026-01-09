軍友社榮譽理事長第15度慰問慈湖頭寮 致贈加菜金、小禮物

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到桃園大溪的頭寮、慈湖陵寢，慰勞後備指揮部桃園管理組，以及支援維安與禮兵勤務的憲兵與空軍儀隊，致贈官兵加菜金與小禮物，感謝他們守護兩位蔣故總統的辛勞。

桃園管理組表示，從李棟樑民國103年接任軍友社理事長，至今已經15度前來慰勞。由於陸海空三個軍種的儀隊，輪調擔任忠烈祠、國父紀念館、中正紀念堂、兩蔣陵寢等地的禮兵任務。空軍儀隊本來上周就要結束輪值，改由陸軍儀隊接手，但是李棟樑前兩次到訪，正好都遇到陸軍儀隊，反而空軍儀隊多年都錯過機會，因此決定調整班表，讓空軍儀隊也有接受慰勞的機會。

李棟樑除了關心官兵的生活設施，也當場和管理組幹部協調，春節期間安排到部隊外燴，與全體官兵圍爐慶祝新年。