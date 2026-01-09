快訊

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

軍友社榮譽理事長第15度慰問慈湖頭寮 致贈加菜金、小禮物

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），慰勞駐守慈湖陵寢的空軍儀隊官兵。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），慰勞駐守慈湖陵寢的空軍儀隊官兵。記者程嘉文／攝影

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到桃園大溪的頭寮、慈湖陵寢，慰勞後備指揮部桃園管理組，以及支援維安與禮兵勤務的憲兵與空軍儀隊，致贈官兵加菜金與小禮物，感謝他們守護兩位蔣故總統的辛勞。

桃園管理組表示，從李棟樑民國103年接任軍友社理事長，至今已經15度前來慰勞。由於陸海空三個軍種的儀隊，輪調擔任忠烈祠、國父紀念館、中正紀念堂、兩蔣陵寢等地的禮兵任務。空軍儀隊本來上周就要結束輪值，改由陸軍儀隊接手，但是李棟樑前兩次到訪，正好都遇到陸軍儀隊，反而空軍儀隊多年都錯過機會，因此決定調整班表，讓空軍儀隊也有接受慰勞的機會。

李棟樑除了關心官兵的生活設施，也當場和管理組幹部協調，春節期間安排到部隊外燴，與全體官兵圍爐慶祝新年。

李棟樑 空軍 桃園 陸軍 中正紀念堂

延伸閱讀

環境條件受限 桃園8家廚餘養豬戶決定立即轉型

地方大選升溫 他分析綠這2縣市若沒贏「賴主席恐下台、連任生變數」

北投5.9度低溫 賈新興：明晚起再1波冷氣團來襲 至少凍到這天

TPBL／「不可能的任務」！雲豹完成主場搬遷大工程

相關新聞

軍友社榮譽理事長第15度慰問慈湖頭寮 致贈加菜金、小禮物

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到桃園大溪的頭寮、慈湖陵寢，慰勞後備指揮部桃園管理組，以及支援維安與禮兵勤務的憲兵與空軍...

不放棄任何可能！國軍持續搜救F-16 台東地區指部沿岸全力搜尋

空軍花蓮基地一架F-16戰機日前執行任務時不幸墜海，相關搜救行動至今仍未停歇。國軍與海巡單位持續整合人力與資源，在惡劣海...

搶救飛官辛柏毅傳旗津艦撈到救生衣？海巡署駁斥

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅夜航失事，人機失聯超過60小時，各界關心搜救進度，今早傳出有海巡艦艇打撈到救生衣，不過海巡署說...

要多心碎！飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家又怕醜醜的

上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16夜航訓練時失事，國軍陸海空出動搜救，至今沒有音訊，家屬焦急等待，昨天求問宮廟，辛的小姨...

「手被卡住…」辛柏毅小姨子曝問事細節 他猶豫回家原因超心碎

空軍F–16V飛官辛柏毅上尉失聯，至今尚未尋獲，全體國人都盼望快點找到，家屬更是煎熬。辛柏毅的小姨子深夜在Threads上貼出問事內容，心碎淚喊：回家吧。

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

白色恐怖時期，政治犯被強迫服特種勞役，不稀奇。小學老師莊江田受共諜案牽連入獄，軍方強迫莊江田參加突擊東山島，他負傷被俘卻遭通緝。他到底是受刑人「脫逃」？還是軍人「逃亡」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。