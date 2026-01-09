鄭麗君：強化關鍵基礎設施防護韌性 完善 CI 與地方政府支援機制

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長鄭麗君於1月8日主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」，並聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」，以及「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」等報告。鄭麗君表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化關鍵基礎設施（CI）防護韌性，建構CI反制無人機系統區域聯防體系；並透過積極參與各項演練，完善CI與地方政府及相關支援之整體機制，以快速應變處置，維持社會與民生穩定。

鄭麗君於會前首先頒獎表揚2025城鎮韌性（關鍵基礎設施防護）演習獎勵單位及個人，並於致詞時表示，感謝所有獲獎單位及個人之負重前行，才能讓國人歲月靜好，同時也感謝各主管機關的支持與協助，過去一年在大家努力下，有許多精進。她指出，2025年度計有35處CI配合「2025城鎮韌性演習」，與11個參演縣市共同執行，非常辛苦地進行相關作業規劃及演練，她要代表卓榮泰院長再次向大家致謝。

鄭麗君指出，此次演習提供非常好的整合經驗，面對灰色地帶衝突、平戰轉換及戰時情況的應處，透過演習驗證CI能否維持營運韌性、中央與地方政府間合作是否順暢，更重要的是強化CI與軍民整合協調的作業能力。鄭副院長並再次肯定本次演習成果相當優異，尤其演習結束後持續檢討與精進。

鄭麗君強調，為打造韌性臺灣，在國家面臨緊急狀態及天然災害時，確保政府和社會能維持正常運作，賴總統於去年6月主持「全社會防衛韌性委員會」第4次委員會議時提到，政府未來要持續整合跨部會資源及力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性工作更加穩健與堅實。其中，有關CI自身的安全管理及保安防護相當重要，過去一年已建立穩固基礎，包括保二進駐重要CI及協同第五級保全人力，彼此合作已見成效；再加上「有想定、無腳本」演練不斷精進，並擴及城鎮韌性整合性演習，已逐漸形成韌性防護體系。

鄭麗君聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」報告後指出，因應近來中國軍演及國際地緣政治變化，臺灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，都必須事先建立聯防反制機制，並強化資安相關措施，這些工作皆有賴各單位持續努力，才能順利推動。她期盼各單位詳實規劃相關應處計畫，落實平日執行，並透過未來演練進一步精進，在新的一年能有更全面的韌性整備計畫。

針對「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」報告，鄭麗君表示，去年度城鎮韌性演習，搭配國防部全民防衛動員署所規劃的全民防衛動員演習，共同驗證CI在灰色地帶衝突情境下，尤其是在戰災應處，以及CI與地方政府間合作應變能力，感謝行政院國土安全辦公室及各主管部會的努力。

鄭麗君強調，針對本次報告所提CI多元防護作為、自救能力及外部支援防護等相關計畫，務必確實落實，各部會應特別留意新增的CI，並協助訂定安全防護計畫。此外，鄭副院長也請經濟部及金管會等各相關部會從所屬CI事業單位既有持續營運計畫範本進行思考與延伸，進一步協助民間企業擬定持續營運計畫指引，強化營運韌性。

最後，針對去年12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君指出，此事件雖屬單一暴力攻擊，惟未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更為嚴重。各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變之系統性指揮與應變體系。

