不放棄任何可能！國軍持續搜救F-16 台東地區指部沿岸全力搜尋

空軍花蓮基地一架F-16戰機日前執行任務時不幸墜海，相關搜救行動至今仍未停歇。國軍與海巡單位持續整合人力與資源，在惡劣海象與複雜地形條件下，展現不放棄任何希望的堅定態度。

搜救行動初期以花蓮豐濱沿海及鄰近海域為主，惟近期風浪偏大、洋流明顯往南推移，為提高搜尋成效，前天起調整重點區域，由海巡署與國軍搜救部隊將範圍南移，擴及台東縣長濱鄉及成功鎮沿岸。今天清晨，搜救行動再度擴大，延伸至卑南溪出海口以南海域與岸際，海面與陸岸同步搜索。

陸軍台東地區指揮部持續扮演重要角色，每天動員約40名官兵，沿著海岸線徒步巡查，不放過任何可疑痕跡。官兵頂著強風與酷寒，在礁岩、消波塊與河口地帶反覆搜尋，盡管任務艱辛、成果未明，仍秉持高度紀律與使命感，全力投入。