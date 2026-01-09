不放棄任何可能！國軍持續搜救F-16 台東地區指部沿岸全力搜尋

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍花蓮基地一架F-16戰機日前執行任務時不幸墜海，相關搜救行動至今仍未停歇，陸軍台東地區指揮部每天動員約40名官兵，沿著海岸搜尋。圖／讀者提供
空軍花蓮基地一架F-16戰機日前執行任務時不幸墜海，相關搜救行動至今仍未停歇。國軍與海巡單位持續整合人力與資源，在惡劣海象與複雜地形條件下，展現不放棄任何希望的堅定態度。

搜救行動初期以花蓮豐濱沿海及鄰近海域為主，惟近期風浪偏大、洋流明顯往南推移，為提高搜尋成效，前天起調整重點區域，由海巡署與國軍搜救部隊將範圍南移，擴及台東縣長濱鄉及成功鎮沿岸。今天清晨，搜救行動再度擴大，延伸至卑南溪出海口以南海域與岸際，海面與陸岸同步搜索。

陸軍台東地區指揮部持續扮演重要角色，每天動員約40名官兵，沿著海岸線徒步巡查，不放過任何可疑痕跡。官兵頂著強風與酷寒，在礁岩、消波塊與河口地帶反覆搜尋，盡管任務艱辛、成果未明，仍秉持高度紀律與使命感，全力投入。

東指部表示，搜救行動是一場與時間、環境賽跑的任務，只要還有一絲可能，就會持續努力，官兵皆已做好長期投入的心理準備。相關單位也會依據海象變化與最新研判，隨時滾動式調整搜尋策略。

