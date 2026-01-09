中共30機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲23架次共機，其中19架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及6艘共艦、1艘公務船，總計30機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
國軍目前全力搜救日前駕駛F-16V戰機夜訓失聯的飛官辛柏毅，中共持續襲擾台灣周邊海空域；國防部昨天表示，自昨天下午2時56分起，19架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾周邊海空域。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間7時45分，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機及無人機，其中16架次逾越中線。
國軍另於昨天下午3時15分至昨天晚間7時40分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共2架輔戰機；國軍並於昨天上午8時40分至昨天下午2時30分在台灣東部空域偵獲中共1架無人機。
國軍昨天上午9時20分在基隆西北85浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為1萬6000呎，由西向東飄越台灣北部空域，昨天中午12時30分消失於太平洋上空。
國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言