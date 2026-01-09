中共30機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北9日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲23架次共機，其中19架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及6艘共艦、1艘公務船，總計30機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國軍目前全力搜救日前駕駛F-16V戰機夜訓失聯的飛官辛柏毅，中共持續襲擾台灣周邊海空域；國防部昨天表示，自昨天下午2時56分起，19架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾周邊海空域。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間7時45分，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機及無人機，其中16架次逾越中線。

國軍另於昨天下午3時15分至昨天晚間7時40分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共2架輔戰機；國軍並於昨天上午8時40分至昨天下午2時30分在台灣東部空域偵獲中共1架無人機。

國軍昨天上午9時20分在基隆西北85浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為1萬6000呎，由西向東飄越台灣北部空域，昨天中午12時30分消失於太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

要多心碎！飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家又怕醜醜的

上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16夜航訓練時失事，國軍陸海空出動搜救，至今沒有音訊，家屬焦急等待，昨天求問宮廟，辛的小姨...

監委要查F-16失事 漁民憂黑潮「大流水」 飛官恐漂離搜救區

空軍上尉飛官辛柏毅本月六日駕戰機夜航訓練時墜海，由於連日來海象惡劣，陸海空搜救邁入第三天仍未發現，各單位持續搜救中，而監...

「左手被卡住…」辛柏毅小姨子曝問事細節 他猶豫回家原因超心碎

空軍F–16V飛官辛柏毅上尉失聯，至今尚未尋獲，全體國人都盼望快點找到，家屬更是煎熬。辛柏毅的小姨子深夜在Threads上貼出問事內容，心碎淚喊：回家吧。

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

白色恐怖時期，政治犯被強迫服特種勞役，不稀奇。小學老師莊江田受共諜案牽連入獄，軍方強迫莊江田參加突擊東山島，他負傷被俘卻遭通緝。他到底是受刑人「脫逃」？還是軍人「逃亡」？

台灣之盾 已成立專案辦公室

賴清德總統提出要建構「台灣之盾」的多層防禦系統，國防部也規畫提出一點二五兆元特別軍購預算，其中主要項目與「台灣之盾」相關...

共軍今年度首次「聯合戰備警巡」 21共機配合共艦擾台

國防部晚間表示，從下午開始陸續偵過多批共機出海，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海、空域。這是共軍去年12月31...

