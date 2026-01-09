中共30機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲23架次共機，其中19架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及6艘共艦、1艘公務船，總計30機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國軍目前全力搜救日前駕駛F-16V戰機夜訓失聯的飛官辛柏毅，中共持續襲擾台灣周邊海空域；國防部昨天表示，自昨天下午2時56分起，19架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾周邊海空域。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間7時45分，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機及無人機，其中16架次逾越中線。

國軍另於昨天下午3時15分至昨天晚間7時40分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共2架輔戰機；國軍並於昨天上午8時40分至昨天下午2時30分在台灣東部空域偵獲中共1架無人機。

國軍昨天上午9時20分在基隆西北85浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為1萬6000呎，由西向東飄越台灣北部空域，昨天中午12時30分消失於太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。