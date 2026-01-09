要多心碎！飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家又怕醜醜的

上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16夜航訓練時失事，國軍陸海空出動搜救，至今沒有音訊，家屬焦急等待，昨天求問宮廟，辛的小姨子在Threads發文表示，辛說「想回家又猶豫，因為醜醜了不想給姊姊看」，難過說，「你要我們多心碎才好」，並表示，師姑說出事後12天內會找到，向辛喊話「回家吧」。

辛柏毅的小姨子在Threads求問宮廟，得到許多建議，昨天家人前往問事，昨晚小姨子也在Threads分享結果。小姨子文中表示，辛柏毅告知左手、左肩被衣服還是帶子卡住了，一定要找到黑盒子；辛也說撞到頭了，在8000呎的海水裡，但哪個尺講不清楚，也不清楚自己在哪裡。

小姨子文中還說，「你想回家又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說醜醜了不想給姊姊看，你要我們多心碎才好。」並感謝師姑願意用自己的身體幫她們找到小辛，帶給她們話，全家感激不已。

小姨子在文末表示，「師姑說出事後12天內我們會找到你帶你回家，我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」

辛柏毅失事至今已超過60小時，國軍從陸海空全面搜救，不過粉專「Taiwan ADIZ」質疑，搜救任務指揮有問題，包括當地老船長已分析會向北流，卻還往南搜，且目標在豐濱靜浦外海，前進指揮所卻開在新城等等。但也有網友回應，海流確實是往南，靜浦在通訊、電力、行政等資源不足，不適合當前進指揮所。