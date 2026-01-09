快訊

「左手被卡住…」辛柏毅小姨子曝問事細節 他猶豫回家原因超心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
F-16花蓮墜海，空軍飛官辛柏毅失聯。圖／擷取自辛母臉書
F-16花蓮墜海，空軍飛官辛柏毅失聯。圖／擷取自辛母臉書

空軍F–16V飛官辛柏毅上尉墜海失聯，至今尚未尋獲，全體國人都盼望快點找到，家屬更是煎熬。辛柏毅的小姨子深夜在Threads上貼出問事內容，心碎淚喊：回家吧。

辛柏毅的小姨子曾求助網友，詢問適合的問事管道，只求再見姊夫一面。透過師姑，她表示辛柏毅說左手、左肩被衣服或帶子卡住，拜託大家一定要找到黑盒子，並表示自己撞到頭，在8000呎的海水裡，也不清楚自己在哪。小姨子說她不知道什麼是黑盒子、也無從釐清姊夫說的8000呎是哪個尺，自責又悲痛，「我太笨了對不起」。

更讓人難過的是，小姨子說辛柏毅想回家，卻又猶豫叫他們不要把他帶回去，「因為說醜醜了不想給姊姊看」，讓全家人心碎不已。

最後師姑說，出事後12天內會找到辛柏毅、帶他回家，小姨子淚喊「我們要相信你的對嗎！回家吧」，網友們也都在留言區集氣祈福，喊話辛上尉任務已經結束了，希望他快快回家。

