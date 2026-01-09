聽新聞
0:00 / 0:00

台灣之盾 已成立專案辦公室

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

賴清德總統提出要建構「台灣之盾」的多層防禦系統，國防部也規畫提出一點二五兆元特別軍購預算，其中主要項目與「台灣之盾」相關，國防部長顧立雄昨日證實，國防部針對「台灣之盾」已成立專案辦公室，規畫用自動化系統結合ＡＩ技術，連結各式雷達，融為各式武器的擊殺網。

國民黨立委陳永康昨日在立院外交國防委員會質詢時詢問，未來負責台灣之盾聯合系統的整合合約是哪一個單位？有設定目標、方法、手段、預期、現況嗎？陳永康指出，軍購特別預算一點二五億元。美方已經公布了軍售達到三千五百億，那還剩下九千億，其中究竟有多少是軍售尚未公布？還有其他的就是直接商售，他估計九千億中可能有一半以上、甚至到百分之七十可能是商售。

他提醒，這次台灣提出「台灣之盾」，美國的廠商也有跟中科院在不同案子上簽了ＭＯＵ。如果ＩＢＣＳ（整合戰鬥指揮系統）是軍售，就不包括計算範圍內。如果商售就可以談計算，跟台灣在界面整合上比較有效。

陳永康說，ＩＢＣＳ幫美國陸軍整合所有地面的防空火力，但是國軍的防空是由空軍主導，所以ＩＢＣＳ可能是空軍來做最佳的界面。陳永康並提醒，不管空軍的「寰展」、海軍的「聯成」，或陸軍的「銳指」，原來都是「訊安」系統，未來的「台灣之盾」都應整合進去。

顧立雄回應，肯定陳永康對於去中心化指管的目標、方法、手段等建議；他指出，「台灣之盾」已經有成立一個專案辦公室，目標就是要整合現有自製、外製以及未來可能取得的部分，規畫用自動化的Ｃ４ＩＳＲ（通情資指管監偵）系統，結合ＡＩ技術來鏈結各種雷達與各式武器的擊殺網，建構一個全方位、多層次的整合式整體飛彈防禦系統，未來整體規畫能公開時，會再向外界報告。

國防 飛彈 雷達站 防空系統

延伸閱讀

【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

顧立雄：F-16V新機56架組裝中 含46單座10雙座

徐巧芯批荒謬： 問F-16V上半年到幾架 顧立雄竟沒能給答案

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

相關新聞

監委要查F-16失事 漁民憂黑潮「大流水」 飛官恐漂離搜救區

空軍上尉飛官辛柏毅本月六日駕戰機夜航訓練時墜海，由於連日來海象惡劣，陸海空搜救邁入第三天仍未發現，各單位持續搜救中，而監...

台灣之盾 已成立專案辦公室

賴清德總統提出要建構「台灣之盾」的多層防禦系統，國防部也規畫提出一點二五兆元特別軍購預算，其中主要項目與「台灣之盾」相關...

共軍今年度首次「聯合戰備警巡」 21共機配合共艦擾台

國防部晚間表示，從下午開始陸續偵過多批共機出海，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海、空域。這是共軍去年12月31...

海巡署聲明應對中共軍演同樣料敵從寬 海警船應對到中線

海巡署晚間表示，今天國防部表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則 ，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加12...

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯 監委自動調查

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機6日晚間夜訓失聯，各單位持續搜救中。據了解，有監委6日晚間就寄信登記調查，7日正式申請自動調...

19架次共機下午起越中線配合共艦擾台 國軍嚴密監控

國防部今天表示，自下午2時56分起，19架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。