監委要查F-16失事 漁民憂黑潮「大流水」 飛官恐漂離搜救區

聯合報／ 記者王思慧王燕華李成蔭／連線報導

空軍上尉飛官辛柏毅本月六日駕戰機夜航訓練時墜海，由於連日來海象惡劣，陸海空搜救邁入第三天仍未發現，各單位持續搜救中，而監察院未調查也被質疑不聞不問、冷處理。據了解，監委七日正式申請自動調查，目前共二名監委一同調查此案，調查相關單位是否涉有疏失。

為了救援辛柏毅，國防部、內政部、海巡署等單聯手在陸海空搜救，空中部分光昨天就派出空軍十八架次、空勤總隊二架次；海軍、海巡署等艦艇在海面和岸際來回搜尋。海巡署表示，昨天共派遣三艦十二艇次、岸際六十八車一五四人，但現場出現六到七級風，陣風達到九級，浪高達三公尺，海象不佳；海巡甚至派人到南方的台東長濱鄉海邊搜尋。

國立東華大學體育中心教授朱文正具潛水救生及救難救災經驗，他說，依相關畫面研判，辛柏毅落海位置可能位在距岸約五十浬的黑潮區域，事發當天東北季風強勁、浪況惡劣，不排除人員隨大浪被拍打進靠近陸地的沿岸流或岸際附近；在浪高情況下海面搜救存在視線死角，建議可增派岸際人力固定觀察是否有漂流物，也請民眾在確保安全前提下協助留意。

石梯漁港資深漁民林國正有五十三年捕魚經驗，對黑潮特性十分熟悉。他說，目前黑潮正值「大流水」時期，流速特別急，有時每小時可達二點五至三浬，任何漂浮物都不可能停留在原搜索海域，「按照捕魚的經驗來看，飛官位置應該超過南方澳，甚至更北邊」。

而各界也關切F-16戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，國防部長顧立雄昨日表示，預估二○二七年可以全數安裝完成。而我國向美採購的六十六架F-16C/D block70已將防撞地系統列為標配，其中十架組裝完成待飛測，另五十六架也都在生產線上組裝中。

共軍今年度首次「聯合戰備警巡」 21共機配合共艦擾台

國防部晚間表示，從下午開始陸續偵過多批共機出海，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海、空域。這是共軍去年12月31...

監委要查F-16失事 漁民憂黑潮「大流水」 飛官恐漂離搜救區

空軍上尉飛官辛柏毅本月六日駕戰機夜航訓練時墜海，由於連日來海象惡劣，陸海空搜救邁入第三天仍未發現，各單位持續搜救中，而監...

海巡署聲明應對中共軍演同樣料敵從寬 海警船應對到中線

海巡署晚間表示，今天國防部表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則 ，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加12...

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯 監委自動調查

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機6日晚間夜訓失聯，各單位持續搜救中。據了解，有監委6日晚間就寄信登記調查，7日正式申請自動調...

19架次共機下午起越中線配合共艦擾台 國軍嚴密監控

國防部今天表示，自下午2時56分起，19架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名...

F-16V飛官失聯 14架次航空器9艘艦艇持續救援

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。空軍今天表示，統計至下午5時止，12架次空軍飛行器、2艘海軍艦艇...

