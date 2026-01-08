海巡署聲明應對中共軍演同樣料敵從寬 海警船應對到中線
海巡署晚間表示，今天國防部表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加12月31日惜別餐會報導，恐誤導視聽，海巡署聲明：海巡應對軍演同樣料敵從寬，每一艘海警船不只應對到24浬，而是應對到中線，與國防部相同，在30日軍演實質結束後，持續應變。
海巡署說，中國東部戰區去年12月29日0730時發布實施聯合軍演，並公告實彈射擊的禁航時間為12月30日0800時至1800時。30日1800時，台灣周邊中國海警船及軍艦均全數航離我國限制水域，海空航班也恢復常態。
海巡署依海域情勢研判，應變中心仍維持開設，公務則恢復常態，但海上勤務仍然料敵從寬，海巡和國防部一樣繼續應對，不只堅守職責所在的24浬海域，海巡艦船更以一對一方式，併航監控中國海警船航出海峽中線，堅守到最後一刻為止。
海委會擴大會報後辦理慰勉服務46年退休同仁的離退餐會，為公務行程，在12月31日中午1230時舉行，是海空航班全面恢復後的第2天，並非在軍演當天聚餐，不是私人的人際關係，背後的價值觀也是前立委游毓蘭肯定的視海巡弟兄為手足的核心理念，請各界勿再以訛傳訛。
