海巡署聲明應對中共軍演同樣料敵從寬 海警船應對到中線

海巡署晚間表示，今天國防部表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加12月31日惜別餐會報導，恐誤導視聽，海巡署聲明：海巡應對軍演同樣料敵從寬，每一艘海警船不只應對到24浬，而是應對到中線，與國防部相同，在30日軍演實質結束後，持續應變。

海巡署說，中國東部戰區去年12月29日0730時發布實施聯合軍演，並公告實彈射擊的禁航時間為12月30日0800時至1800時。30日1800時，台灣周邊中國海警船及軍艦均全數航離我國限制水域，海空航班也恢復常態。

海巡署依海域情勢研判，應變中心仍維持開設，公務則恢復常態，但海上勤務仍然料敵從寬，海巡和國防部一樣繼續應對，不只堅守職責所在的24浬海域，海巡艦船更以一對一方式，併航監控中國海警船航出海峽中線，堅守到最後一刻為止。