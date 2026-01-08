快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

海巡署：應對軍演料敵從寬 並持續應變

中央社／ 台北8日電

中共去年底軍演期間，海委會主委管碧玲與部屬聚餐惹議。海巡署今晚聲明，海巡應對軍演同樣料敵從寬，每艘海警船與國防部相同都應對到中線，且去年底軍演實質結束後，仍持續應變。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，針對國防部今天表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則 ，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加去年12月31日惜別餐會的報導，恐誤導視聽。

海巡署嚴正聲明，中國東部戰區於去年12月29日上午7時30分發布實施聯合軍演，並公告實彈射擊禁航時間為去年12月30日上午8時至晚間6時；去年12月30日晚間6時台灣周邊中國海警船及軍艦均全數航離台灣限制水域，海空航班也恢復常態。

同時，海巡署依海域情勢研判，應變中心仍維持開設，公務則恢復常態，但海上勤務仍然料敵從寬，海巡和國防部一樣繼續應對，不只堅守職責所在的24浬海域，海巡艦船更以一對一方式，併航監控中國海警船航出海峽中線，堅守到最後一刻為止。

海巡署表示，海委會擴大會報後辦理慰勉服務46年退休人員的離退餐會，為公務行程，在去年12月31日中午12時30分舉行，是海空航班全面恢復後的第2天，並非在軍演當天聚餐，不是私人的人際關係。

此外，背後的價值觀也是前國民黨立委游毓蘭公開肯定、視海巡人員為手足的核心理念，請各界勿再以訛傳訛。海委會及海巡署始終站在海防最前線，堅守崗位，全力捍衛主權，守護國家安全，請國人放心。

海巡署 軍演 國防部

延伸閱讀

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

國安局：中共對台軍演期間 對我政府網路發起逾400萬次襲擾

共軍軍演期間管碧玲聚餐挨轟 海巡署長證實：我建議可照常舉行

影／中共軍演海巡署聚餐 海委會副主委：公務行程

相關新聞

海巡署聲明應對中共軍演同樣料敵從寬 海警船應對到中線

海巡署晚間表示，今天國防部表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則 ，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加12...

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯 監委自動調查

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機6日晚間夜訓失聯，各單位持續搜救中。據了解，有監委6日晚間就寄信登記調查，7日正式申請自動調...

19架次共機下午起越中線配合共艦擾台 國軍嚴密監控

國防部今天表示，自下午2時56分起，19架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名...

F-16V飛官失聯 14架次航空器9艘艦艇持續救援

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。空軍今天表示，統計至下午5時止，12架次空軍飛行器、2艘海軍艦艇...

F-16事故後扯藍白砍預算 馬文君怒：「錢早給了」防撞地系統1架都沒有

空軍辛姓飛官發生意外後，各界集氣盼有好消息，民進黨立委第一時間卻將矛頭指向在野黨阻擋國防預算，引發爭議。立委馬文君今天直...

【重磅快評】連防寒衣都買不到，賴清德別奢談防禦決心

F-16戰機在花蓮外海失事，飛官辛柏毅失聯超過四十小時。全民關注搜救進度，得知辛員因任務電腦故障落海，而且連防寒衣都沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。