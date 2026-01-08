F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯 監委自動調查

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機6日晚間夜訓失聯，各單位持續搜救中。據了解，有監委6日晚間就寄信登記調查，7日正式申請自動調查，目前共2名監委一同調查此案，將釐清案情，並調查相關單位是否涉有疏失。

空軍一架F-16V戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。外界也關注機型妥善率與維修零件更換、空間迷向處置、相關求生裝備是否能夠再強化、以及防撞地系統安裝期程等議題。

據了解，監察院已有監委在6日晚間就寄信登記調查，並在7日正式申請自動調查，共有2名監委一同調查此案。

針對外界有聲浪質疑，此次戰機失事，監察院不聞不問、態度極端冷漠。知情監委表示，這完全不是事實，監察院辦案從不敲鑼打鼓。