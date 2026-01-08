快訊

F-16事故後扯藍白砍預算 馬文君怒：「錢早給了」防撞地系統1架都沒有

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君質疑，國防部去年10月送交立法院資料，寫明F-16A/B戰機性能提升已於112年底全數完成，現在坦承自動防撞地系統「一架都還沒安裝」。圖／翻攝馬文君臉書
馬文君質疑，國防部去年10月送交立法院資料，寫明F-16A/B戰機性能提升已於112年底全數完成，現在坦承自動防撞地系統「一架都還沒安裝」。圖／翻攝馬文君臉書

空軍辛姓飛官發生意外後，各界集氣盼有好消息，民進黨立委第一時間卻將矛頭指向在野黨阻擋國防預算，引發爭議。立委馬文君今天直言，此舉既可恥又可悲，強調國軍問題不在預算，而在裝備未到位與國防部失職。

馬文君指出，近年空軍接連發生F-5E、勇鷹教練機及F-16戰機事故，國防部每次都宣稱檢討，但問題始終重複出現，顯示關鍵並非預算不足，而是「預算編了、錢花了，裝備卻沒到位」，更看不到國防部提出有效解決方案。

她以鳳展專案為例，空軍F-16A/B戰機構改升級為F-16V，期程從原訂101年至112年，延後至117年，預算也從1100億元增加至1400多億元，立法院從未刪減預算，但交機進度、防撞地系統、防寒飛行衣等關鍵裝備卻屢屢延宕，甚至出現「編了預算卻拿不到貨」的荒謬情況。

馬文君強調，台灣現有近140架F-16A/B戰機，未來還將再採購66架F-16V，F-16是空軍戰力核心，一旦系統不完整，衝擊的不只是飛官安全，更是整體空防。她指出，新型F-16採不平衡設計，對任務電腦、飛行電控裝置及自動防撞地系統高度依賴，若相關系統未裝妥，將大幅增加飛行風險。

她並質疑國防部對立法院提供不實資訊。馬文君指出，國防部去年10月送交立法院的「美對臺軍售公開書面資料」中，白紙黑字寫明F-16A/B戰機性能提升已於112年底全數完成，僅AGM-154C飛彈延宕；但辛姓飛官事故發生後，國防部卻坦承自動防撞地系統「一架都還沒安裝」，代表國防部先前對立法院公然說謊，提供的資訊根本不正確。

對於空軍參謀長李慶然今天表示，未來交付的F-16V將全機配備防撞地系統，至於由類比系統升級的F-16A/B戰機，預計明年完成裝機，馬文君直言，國防部過去已有失信前例，現在的說法恐怕也必須先打折扣。

