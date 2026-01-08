【重磅快評】連防寒衣都買不到，賴清德別奢談防禦決心

F-16戰機在花蓮外海失事，飛官辛柏毅失聯超過四十小時。全民關注搜救進度，得知辛員因任務電腦故障落海，而且連防寒衣都沒有，憤慨不已。不出所料，府院黨又趁著事故嗆聲在野黨通過總預算，轉移民怨。但與事故相關的任務電腦、戰機防撞系統，甚至有助等待救援的防寒衣，都是已編預算卻執行不力。戰機有問題不檢討，只知利用事故催開國庫搬錢，賴政府究竟是保護台灣人，還是以美國軍工產業利益為先？

F-16在台成軍廿九年來，發生十一起事故，花蓮四次事故都是夜間訓練。辛柏毅之前，有兩位前輩也是在冬天落海。賴總統跟著民間喊祈福，下令全力搜救，但對飛官連防寒衣都沒有，毫不關心。解放軍才剛結束軍演，我國戰機立刻發生墜海事故。賴總統是否知道，這架戰機本該裝有防撞設備，飛官應該穿著防寒衣，為什麼錢付了，空軍健兒卻還是玩命出任務？

一件防寒衣台幣兩萬出頭，軍方從2021年規畫以年度預算採購，4000萬小合約卻一直拖到2025年才編列預算簽約，軍方推說因挑選不易費時甚久，作戰裝備竟有推拖空間，荒謬至極。軍方記者會稱2027年到貨，待官員到立院備詢，改口提前到今年五月。輪到防長顧立雄備詢，交貨時間竟神奇再提前到三月。不出事不辦事，如此急事緩辦態度表達的「自我防衛決心」，真令人齒冷。

綠營側翼帶風向，稱防寒衣不是戰機事故原因，指責在野黨利用防寒衣為由怠審總預算。防寒衣確非失事原因，但那是給飛行員作戰訓練時的人身保障，是國家對為國犧牲奉獻的將士最起碼的愛惜珍重。在美軍體系，「保暖／抗曝露裝備」是飛行員安全標配，視任務、機種等風險條件使用。預算該審，但防寒衣採購不力，更該追究到底。

賴總統一再升高台海緊張不惜一戰，台灣人認命，沒人反軍購。政府順應美方要求，以鉅額軍購表達自我防衛決心。但美國一再延宕F-16V交機，更不願出售先進戰機，這算是重視台灣戰略重要性嗎？AIT處長谷立言曾表示願赴立院說明軍購，現在機會來了，先替F-16飛官催防寒衣吧。連帶防撞系統也催一催，這套是程式升級而非硬體組裝，台灣準時付款卻不能準時安裝，實在很奇怪。

國防部採購數億元炸藥，台南小企業更改商業登記，時程安排與限制性招標嚴絲合縫，效率精準。相比之下，軍方採購飛官防寒衣，編足預算卻五年買不到一件。賴總統標榜的「自我防禦決心」，除了包裝金流，實在看不出對軍力有實質貢獻。