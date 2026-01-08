顧立雄：F-16預計117年完成防撞地系統 在美新機納標配

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍向美採購F-16C/D Block70戰機，去年12月29日執行首次試飛任務，國防部長顧立雄表示，首架的測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架之後的測試就會加速。截至1月7日為止，F-16C/D block70 生產線有56架正在組裝中。圖／jc.airpowerimages 提供
空軍向美採購F-16C/D Block70戰機，去年12月29日執行首次試飛任務，國防部長顧立雄表示，首架的測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架之後的測試就會加速。截至1月7日為止，F-16C/D block70 生產線有56架正在組裝中。圖／jc.airpowerimages 提供

空軍F-16戰機失事墜海，各界再次關切F-16戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，國防部長顧立雄表示，預估民國116年可以全數安裝完成。而我國向美採購的66架F-16C/D block70已將防撞地系統列為標配，其中，10架組裝完成待飛測，另56架也都在生產線上組裝中。

F-16戰機加裝自動防撞地系統(AGCAS)的進度再次引發各界關切，顧立雄在回答國民黨立委徐巧芯時表示，預估民國116年全數安裝完成。徐巧芯質疑，116年的期程與空軍昨天在花蓮基地舉行記者會提到的117年有落差。空軍參謀長李慶然說明，117年為鳳展專案的結案年（101年至117年），也就是將空軍139架（合約架數為141架）F-16A/B block20升級為F-16AM/BM block20。

李慶然進一步指出，對美新購的66架F-16C/D block70 標配防撞地系統，而現有的F-16AM/BM block20 和美國空軍國民兵的F-16C/D block25、30一樣均為類比式的飛操系統，目前雙方同步進行數位化整合升級，美方至今也尚未完成裝設防撞地系統，進度與台灣相同。

徐巧芯同時質疑新購的66架F-16C/D block70的進度，李慶然說，目前美方正在努力中，去年底已經完成組裝10架，還要等待下一階段飛測。目前首架已在去年底完成試滑、試飛，正持續執行飛行測試中。

顧立雄進一步說明，首架的測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架之後的測試就會加速。截至1月7日為止，F-16C/D block70 生產線在線組裝56架中，包括46架單座機、10架雙座機。

