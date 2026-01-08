批顧立雄指揮戰機搜救撈過界 張競：部長應檢討F-16系統架構問題

空軍F-16戰機失聯墜海，中華戰略學會資深研究員張競表示，三軍統帥除了出面呼籲全國民眾為失蹤飛行員集氣之外，為何不能妥善運用政府職能進行調查？尤其監察院至今為何態度冷漠、不聞不問？他更直言，國防部長顧立雄與其在第一時間撈過界指揮搜救，更應從政策面調查、檢討改裝工程和F-16系統架構的問題。

張競質疑，包括各界討論的模組化任務電腦、自動防撞系統及飛行員防寒飛行衣等，以往遭遇同類事情或是同樣狀況，監察院早就啟動調查，但此次戰機失事，監察院卻不聞不問，態度冷漠。

他指出，在當前綠營執政下，三軍統帥除了出面呼籲全國民眾為失蹤飛行員集氣之外，為何不能妥善運用政府職能進行調查？難道整個綠營執政行政運作與監察功能都瀕臨腦死狀態，監察院難道完全尸位素餐嗎？

他並指出，國防部長在戰機失事當時趕往空軍司令部坐鎮指揮，其實不無越俎代庖之嫌。指揮搜救需要多項專業技能，國防部長責由空軍主導搜救並無不當，但趕往空軍司令部，其實就搜救指揮效率而言毫無助益可言。

張競質疑，或許就媒體報導效應而言，此種做法相當政治正確，但卻暴露出指揮體系紊亂，就國防部長本身事業歷練來說，實在不應該有這種表現。

張競認為，假若從F-16A/B Block20戰機升級至F-16AM/BM後，在模組化任務電腦產生如此問題，那麼其實更應關切在美國新製F-16 Block70，會不會也有同樣問題？如此才能確認出問題究竟出在升級工程，抑或是F-16V整個系統架構存在問題？

他提醒，國防部長與其撈過界去指揮搜救，毋寧趕快召集國防部政策單位、原始生產與性能承包廠商以及空軍使用單位，徹底調查解決問題。國防部長應該管好政策問題，而不是湊熱鬧到下級單位去干預作業問題。