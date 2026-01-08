F-16戰機墜海...卓揆：非常遺憾 已下令持續搜救失聯飛官
空軍一架F-16戰機在夜航時失事墜海，行政院長卓榮泰今天指出，非常遺憾發生此事，他也要求國防部三軍、海巡及民間搜救人員，務必持續全力搜救；此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。
卓榮泰指出，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。
卓揆期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，也再次感謝國防部的辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言