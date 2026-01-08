F-16戰機墜海...卓揆：非常遺憾 已下令持續搜救失聯飛官

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
空軍一架F-16戰機在夜航時失事墜海，行政院長卓榮泰今天指出，非常遺憾發生此事，他也要求國防部三軍、海巡及民間搜救人員，務必持續全力搜救；此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

卓榮泰指出，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。

卓揆期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，也再次感謝國防部的辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

