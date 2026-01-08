F-16飛官落海失聯逾40小時！專家：軍方應擴大海空搜索 加強岸際搜尋

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
海巡署花蓮隊雙艇連夜持續搜索飛官辛柏毅。圖／海巡署提供
海巡署花蓮隊雙艇連夜持續搜索飛官辛柏毅。圖／海巡署提供

空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V單座戰機夜航訓練時，在花蓮縣豐濱鄉外海10浬失聯落海，搜救行動已超過40小時。潛水救生專家指出，落海位置可能位於黑潮主流帶，但在東北季風與大浪影響下，不排除人員或殘骸被拍打進沿岸流，建議軍方擴大海空搜索範圍，並加強岸際觀測。

具潛水救生及救難救災經驗的國立東華大學體育中心教授朱文正說，依相關畫面研判，辛柏毅落海位置可能位於距岸約50浬的黑潮區域，事發當天東北季風強勁、浪況惡劣，不排除人員隨大浪被拍打進靠近陸地的沿岸流或岸際附近。

朱文正指出，落海搜救可分為水面與水下兩個方向研判，水面部分，黑潮流向與流速相對穩定，但沿岸流受河口地形、氣溫及浪況影響，方向較為紊亂，可能與黑潮同向或反向，且1至2天內即可能產生變化，建議軍方在黑潮區及沿岸流區持續投放標定物，實測流速與流向，推算漂流位置。

在水下搜尋方面，朱文正說，豐濱外海地形不像七星潭外海好幾千公尺深，應可透過水面量測掌握深度，進一步規畫搜尋飛機殘骸的可行作業範圍。

他提醒，雖然流速變化有限，但辛柏毅失聯已進入第2天，人員與戰機殘骸不可能仍停留在原先落海處，應依計算出的流速與方向向外擴大搜尋。

另外，在浪高情況下，海面搜救存在視線死角，若人員位於浪谷間，空中與船艇不易發現，甚至可能被浪推向岸邊。朱建議，海巡可增派岸際人力，固定於岸邊以空拍機或望遠鏡觀察是否有漂流物；同時也呼籲住在海邊或前往海邊活動的民眾，在確保安全前提下可協助留意海面狀況。

