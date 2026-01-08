卓榮泰：續搜救F-16V戰機失聯飛官 適時說明進度

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。行政院長卓榮泰今天要求務必持續全力搜救，也請國防部適時向飛官家人說明搜救進度，避免家屬焦慮。

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東面10浬跳傘逃生，各單位持續搜救中。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰在行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，也請國防部三軍、海巡及民間搜救人員務必持續全力搜救。

卓榮泰說，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

至於有關戰機飛航安全工作，卓榮泰表示，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。

卓榮泰也提到，整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓民眾瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及民眾對國軍的向心力。

卓榮泰期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，並再次感謝國防部辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。