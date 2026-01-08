花蓮空軍基地發生F-16V失事意外，國民黨籍桃園市議員凌濤與軍事專欄作家周永秦今(8)日爆料，國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告謊話連篇，稱F16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的模組化任務電腦（MMC）、自動防撞地系統（AGCAS）、防寒飛行衣，通通沒有。

凌濤表示，花蓮空軍基地F-16V傳來憾事令人不捨，他們除了為失聯的辛姓飛官祈福、希望他平安歸來，更要對長期在第一線戍衛領空、面對共機頻繁擾台的英雄們，致上最深感謝。

凌濤提及，遺憾之餘，空軍舉行記者會，有三件事跌破大家的眼鏡，一是「模組化任務電腦」故障；二是失事飛機沒有「自動防撞地系統」，三是飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有。

周永秦指出，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為了減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75％。此次失事就有極高可能與空間迷向有關。

周永秦說，2018年6月4日，花蓮基地一架由吳彥霆少校駕駛的F-16A，執行漢光演習任務時，於基隆五分山撞山殉職。當時國防部送交立院報告，就說要加裝自動防撞地系統；2022年1月11日，嘉義空軍基地一架由陳奕少校駕駛的F-16V，在執行對地炸射科目時大角度墜海，飛行員殉職，空軍再度檢討應加裝自動防撞地系統。

凌濤說，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級。然而，卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生。

凌濤指出，更扯的是，國防部在去年10月給給立法院的「美對台軍售公開書面資料」中，明確寫到，F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛姓上尉的F-16失事，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

最後，凌濤痛批，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，總統賴清德、行政院長卓榮泰這次敢不敢下令徹查國防部長顧立雄？飛官們用生命捍衛台海長空，沒有他們，就沒有安全的家園。再次向所有辛苦的飛官，以及國軍官兵致敬，也為飛官能安全獲救、早日回家祈禱。

桃園市議員凌濤質疑，國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告謊話連篇，稱F16A/B型性能全數於112年完成。圖／凌濤提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇