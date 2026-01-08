快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇

桃園電子報／ 桃園電子報
國民黨桃園市議員凌濤。聯合報資料照片
國民黨桃園市議員凌濤。聯合報資料照片

花蓮空軍基地發生F-16V失事意外，國民黨籍桃園市議員凌濤與軍事專欄作家周永秦今(8)日爆料，國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告謊話連篇，稱F16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的模組化任務電腦（MMC）、自動防撞地系統（AGCAS）、防寒飛行衣，通通沒有。

凌濤表示，花蓮空軍基地F-16V傳來憾事令人不捨，他們除了為失聯的辛姓飛官祈福、希望他平安歸來，更要對長期在第一線戍衛領空、面對共機頻繁擾台的英雄們，致上最深感謝。

凌濤提及，遺憾之餘，空軍舉行記者會，有三件事跌破大家的眼鏡，一是「模組化任務電腦」故障；二是失事飛機沒有「自動防撞地系統」，三是飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有。

周永秦指出，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為了減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75％。此次失事就有極高可能與空間迷向有關。

周永秦說，2018年6月4日，花蓮基地一架由吳彥霆少校駕駛的F-16A，執行漢光演習任務時，於基隆五分山撞山殉職。當時國防部送交立院報告，就說要加裝自動防撞地系統；2022年1月11日，嘉義空軍基地一架由陳奕少校駕駛的F-16V，在執行對地炸射科目時大角度墜海，飛行員殉職，空軍再度檢討應加裝自動防撞地系統。

凌濤說，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級。然而，卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生。

凌濤指出，更扯的是，國防部在去年10月給給立法院的「美對台軍售公開書面資料」中，明確寫到，F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛姓上尉的F-16失事，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

最後，凌濤痛批，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，總統賴清德、行政院長卓榮泰這次敢不敢下令徹查國防部長顧立雄？飛官們用生命捍衛台海長空，沒有他們，就沒有安全的家園。再次向所有辛苦的飛官，以及國軍官兵致敬，也為飛官能安全獲救、早日回家祈禱。

桃園市議員凌濤質疑，國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告謊話連篇，稱F16A/B型性能全數於112年完成。圖／凌濤提供
桃園市議員凌濤質疑，國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告謊話連篇，稱F16A/B型性能全數於112年完成。圖／凌濤提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇

延伸閱讀：

  1. 移民署桃園站邀印尼新住民開講 動手做烤沙嗲雞肉串
  2. 翁誤認機車被偷急報案！警下秒「原地找到了」

國防部 F-16V 凌濤

延伸閱讀

桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

福麥5.9億RDX標案風波未歇 凌濤提3點再度槓上顧立雄

鞋商得標2億軍火採購案延燒 凌濤告發國防部疑涉貪汙舞弊

凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

相關新聞

影／黃金救援F16飛官辛柏毅...陸海空全投入搜救 浪高3公尺添難度

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V失事，人機失聯超過34小時。包括空軍、海軍、岸巡、海巡、空勤全力投入搜救，但海象...

F-16戰機墜海...卓揆：非常遺憾 已下令持續搜救失聯飛官

空軍一架F-16戰機在夜航時失事墜海，行政院長卓榮泰今天指出，非常遺憾發生此事，他也要求國防部三軍、海巡及民間搜救人員，...

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

海委會主委管碧玲在去年底宴請海委會、海巡署官員，引發外界質疑國軍仍在戒備中共軍演、管碧玲已經在邀宴官員。國防部長顧立雄今...

顧立雄：F-16去年升級軟體後 MMC已無不堪負荷狀況

空軍一架F-16戰機周二晚間在花蓮豐濱外海失事，國防部長顧立雄表示，目前目標仍是全力進行搜救。他強調，失事的6700號機...

證實去年就買1300套防寒飛行衣 空軍：3月底前全數交貨算快的

空軍F-16戰機失事，引發國內對飛行員防寒飛行衣的關注。空軍司令部參謀長李慶然表示，空軍在去年編列預算採購1300多件防...

一字惹怒眾人！飛官墜海記者會簡報頻現「無」 網諷：幫敵人過濾情報

國防部自元旦起實施「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定對內、對外公文及對立法院的書面報告，須逐段標註密等，即使不涉及機密，也必須加註「【無】」。6日空軍飛官墜海事件記者會簡報中，因配合此作法，在每一頁、每一段落後方頻頻出現「【無】」字樣，引發輿論炸鍋，包括政壇人士、名嘴及網友齊聲批評該政策非常「天兵」、十分「擾民」，簡直就是 「形式主義」的極致化結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。