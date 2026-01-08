證實去年就買1300套防寒飛行衣 空軍：3月底前全數交貨算快的

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍司令部參謀長李慶然表示，空軍編列預算採購1300多件防寒飛行衣，400多件慢速機的防寒衣已交貨200件，戰鬥機的防寒衣需要量身訂製，預計3月底可以全數交貨。圖為空軍幻象戰機現行防寒飛行衣（左）。記者李人岳／攝影
空軍司令部參謀長李慶然表示，空軍編列預算採購1300多件防寒飛行衣，400多件慢速機的防寒衣已交貨200件，戰鬥機的防寒衣需要量身訂製，預計3月底可以全數交貨。圖為空軍幻象戰機現行防寒飛行衣（左）。記者李人岳／攝影

空軍F-16戰機失事，引發國內對飛行員防寒飛行衣的關注。空軍司令部參謀長李慶然表示，空軍在去年編列預算採購1300多件防寒飛行衣，400多件慢速機的防寒衣已交貨200件，戰鬥機的防寒衣需要量身訂製，預計3月底可以全數交貨。

空軍一架F-16戰機6日晚間在花蓮外海失聯，飛行員未全部配賦防寒飛行衣的現況引發討論，民進黨立委王定宇藉機呼籲藍白盡速讓國防年度預算、國防特別條例付委審查。國民黨立委王鴻薇今天在外交國防委員會詢問，防寒衣尚未完全籌獲，是否與今年度總預算和1.25兆元國防特別條例草案有關？

國防部長顧立雄表示，防寒衣在去年（114年）就以軍購方式籌補，從12月開始陸續交付，預計今年3月可以交付完畢，他也證實，防寒衣的預算並未在特別預算內。

空軍司令部參謀長李慶然說明，空軍總計需求1300多套防寒飛行衣，慢速機的400多件已經交付200件；戰鬥機的防寒飛行衣需要量身訂製，所以陸續交貨中，例如空軍第五聯隊有部分型號已經交貨，3月底可以全部交貨完畢。他表示，防寒衣去年採購，並在去年底開始交貨「以速度來說算是快的」。

李慶然強調，歷任空軍司令都非常重視防寒衣，空軍也做過很多評估，但防寒飛行衣主要是針對極地地區，會影響到飛行操作，空軍先前也評估過其他飛行衣，會影響到飛行操作，飛行員的普遍反應也都不好，空軍經過尋商之後，很幸運地買到這套不太會妨礙飛行操作的防寒飛行衣。

李慶然會後說明，防寒飛行衣是以開口式合約的方式，針對需求項目進行採購。空軍官員證實，防寒飛行衣是列入民國114年度國防預算，空軍司令部後勤及通資業務的「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，該項軍購案114年度計需外匯美元125萬821元，折合新台幣4000萬元。

王定宇強調，軍方114年度的預算，原本應該在113年通過，結果一直延宕到114年才審查完竣、進行採購作業，年底開始交貨，究竟是快或慢？外界可以公評。

