副參謀總長：F-16V任務電腦故障率未高於其他機種

中央社／ 台北8日電

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位搜索中，外界也關注模組化任務電腦（MMC）妥善率。具飛行員背景的副參謀總長執行官黃志偉上將今天指出，MMC去年初於F-16V上機後，故障率已明顯降低，且狀況趨於穩定，「故障率沒有高於其他機種」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」、並備質詢。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救中，由於辛柏毅曾報告戰機的模組化任務電腦（MMC）故障，外界亦關注經由鳳展計畫升級後的F-16V妥善率。

民進黨立委王定宇關注MMC失效對戰機的影響。空軍參謀長李慶然中將答詢指出，此系統非常複雜因此故障態樣多，所以要依據其態樣去區分故障等級，若失效，戰機右上角仍有備用姿態儀能參考。至於故障排除時間，有些故障會自行修復，有些則必須重置電門，但9成故障會自行修復，通常幾秒鐘內完成。

副參謀總長執行官黃志偉上將補充，MMC就如同一般電腦有時會出現暫時故障，但對飛機本身沒有影響。若發生故障仍有備援系統，但有時飛行員所遇為複合式狀況，再加上生理狀況都可能進一步產生影響。

黃志偉提到，空軍20年前在首次接收F-16A/B戰機時，有段時間必須去適應全新的機種並在過程中發現、改進缺點，但通常一陣子後就會趨於穩定。而新的MMC在去年初於構改後的F-16V（block20）上機後，迄今故障率已明顯降低，且狀況趨於穩定，「故障率沒有高於其他機種」。

王定宇也關切，AN/PRC-112G求生發報器的作動方式。黃志偉提到，此發報器為美軍現役求生發報器，為台灣向美爭取供售並具備戰場加密功能的發報器，在飛行員彈射的那一刻便啟動訊號發報，同時具備觸水啟報功能，但也因為是「無線電」，若發報器在水下則因物理環境限制無法發出訊號（發報器通常配掛於飛行員求生背心上）。

