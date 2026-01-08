【重磅快評】又損失一架F-16之後 軍方該做什麼？

空軍又傳戰機失事，對於生死未卜飛官的家人，此時每分每秒，無疑都是最痛苦煎熬。另一方面，F-16身為國軍當今用途最廣泛的戰鬥機，纔大致完成完成的性能升級工程，平均每架飛機要分攤新台幣10億元，如今再度折翅，對於國家安全乃至全體納稅人荷包，也是不易彌補的損失。

然而，軍隊本來就是高風險職業，訓練的目的是備戰，因此必須從嚴從難，不可能如民間社會，一切以安全為最高考量。訓練過程中發生意外，導致人員與裝備的損傷，固然令人遺憾，卻也是無法完全避免的代價，社會大眾不宜過度責備。同樣道理，記取每次事故的經驗，從而萃取教訓，避免未來再度發生類似錯誤，讓此次的損失不至於淪為白白犧牲，也是軍方不容推諉的責任。

以往戰機失事或其他軍中意外，往往船過水無痕，新聞熱度過去，軍方也不再提起。誠然，軍事活動有機敏性，絕對不該如同民間交通事故般全面公開；但是過去多年來，國防部慣以機密為名，對調查結果祕而不宣，是否也因此失去應有的外界壓力，失去逼迫自己進步的機會？

目前軍中事故唯一的公開資訊發布管道，是監察院的調查報告。監院的調查固然讓外界得知不少事件經過，但以2018年F-16在瑞芳五分山撞山，以及2020年造成參謀總長沈一鳴殉職的黑鷹直升機空難而言，其結論都十分「另類」：前者源於軍民雙方在事前分配演習空域時的錯誤，導致戰機按原計畫飛在軍方保留空域內，卻不斷被民航局的航管質疑越界，因此飛官發現進雲後，也必須要轉知航管允許後，才能開始爬升動作，結果撞山。但監委卻只彈劾空軍戰管人員，航管方面完全沒事。

後者因為殉職人員太多、官階太高，軍方於45天後，曾破例公布初步調查報告：認為事故屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。指出，由於山區氣候驟變，直升機瞬間進雲。操縱飛機的正駕駛正與地面通話，副駕駛兩度口頭提醒高度不足，正駕駛操作飛機爬高已經太晚，導致撞山。監察院的調查結果，則彈劾空軍氣象人員，認為因他們預報不夠準確，才導致飛行員選擇山區航路；卻不顧當時直升機採取目視飛行，是否要回頭或鑽入前方雲層，決定權在第一線駕駛員。

民間發生空難之類重大交通意外，負責調查的運安會（原飛安會）適時公布資訊，相當程度遏止了錯誤資訊對社會的誤導。最明顯案例是11年前復興航空墜毀基隆河，第一時間就有網民依據坊間的航班追蹤網站，想像出「機師救了台北市」的劇情，消息頓時如同滾雪球瘋傳，最後甚至演成要求將組員入祀忠烈祠的聲浪；若非飛安會及時公布黑盒子數據，只怕鬧成下不了台的大烏龍。

相較之下，軍方其實也有明確的事故調查標準程序，但對外習慣凡事諱莫如深，自以為是保密，結果導致脫離事實的資訊在外大肆傳播，以訛傳訛，進一步傷害自身形象。

軍中難免發生意外，除了近日輿論與立委所要求，應該儘速完成F-16機隊的防撞地系統安裝，並為飛官添置冬季海上跳傘所需的防寒隔水飛行裝之外，國防部應該在不洩漏真正必須保密資訊的前提下，一定程度開誠布公，甚至藉助外界公正人士的背書，逐步提升自己的信心指數。而非在記者會簡報上，每一段落、標題都出現【無】，如此畫蛇添足的行為，絲毫無益於保密，只有貽笑大方，進一步傷害自身形象。