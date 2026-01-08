【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

國防部從元旦起規定，公文都需註明機密等級，但連說明F-16戰機失事簡報也出現一堆【無】。藍委徐巧芯痛批這個政策擾民，綠委王定宇也建議國防部對記者會之類的公開資訊，應再調整。顧立雄回應為了和美軍實質交流，也會逐步檢討，不過這是必要的進步作法。

顧立雄今赴立院外交國防委員會，針對中共近期對台軍演提出報告，不過朝野立委關切F-16失事搜救及調查進度。徐巧芯質疑，對外公開記者會，不可能有機密，為何每一段還要寫【無】？除了讓基層軍人一直打，還讓大家看不清楚要表達什麼？

顧立雄回應，精準核密是美軍行之有年的制度，國軍為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功，再來美軍作法在網路上都可以找到相關案例，美軍公開資訊也會標示（U） （Unclassified）。徐巧芯反駁，她看過這份美軍報告，僅是「建議」，沒有要求一定要。顧立雄強調，美軍現在整份文件機密等級也會逐頁、逐段標示，這跟國軍標示【無】是一樣的，這樣的作法，也和「國家機密保護法」的精神一致。

徐巧芯激動質疑，今天是公開的記者會，不可能有任何機密，每一段【無】，讓大家覺得很好笑。顧立雄則說，對作業的人來講，作業的人要評斷這一段是什麼機密，「我覺得一點都不好笑」。徐巧芯反擊，全台灣人民都覺得可笑，內部文件要怎麼寫是國防部的事情，但公開記者會是否還有這樣寫的必要嗎？讓民眾看懂記者會內容才是最重要的事情。

主持會議的民進黨籍召委王定宇也說，對於公開記者會的作法，應該可以再審慎考慮，也可以用英文的（U）避免語意中斷。顧立雄回應，國防部會聽取各方意見，調整原本的習慣會增加成本，國防部會逐步蒐集、不斷檢討，「但這是必要的進步做法。」