快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部從元旦起規定，公文都需註明機密等級，國防部長顧立雄回應是為了和美軍實質交流，也會逐步檢討，不過這是必要的進步作法。記者曾原信／攝影
國防部從元旦起規定，公文都需註明機密等級，國防部長顧立雄回應是為了和美軍實質交流，也會逐步檢討，不過這是必要的進步作法。記者曾原信／攝影

國防部從元旦起規定，公文都需註明機密等級，但連說明F-16戰機失事簡報也出現一堆【無】。藍委徐巧芯痛批這個政策擾民，綠委王定宇也建議國防部對記者會之類的公開資訊，應再調整。顧立雄回應為了和美軍實質交流，也會逐步檢討，不過這是必要的進步作法。

顧立雄今赴立院外交國防委員會，針對中共近期對台軍演提出報告，不過朝野立委關切F-16失事搜救及調查進度。徐巧芯質疑，對外公開記者會，不可能有機密，為何每一段還要寫【無】？除了讓基層軍人一直打，還讓大家看不清楚要表達什麼？

顧立雄回應，精準核密是美軍行之有年的制度，國軍為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功，再來美軍作法在網路上都可以找到相關案例，美軍公開資訊也會標示（U） （Unclassified）。徐巧芯反駁，她看過這份美軍報告，僅是「建議」，沒有要求一定要。顧立雄強調，美軍現在整份文件機密等級也會逐頁、逐段標示，這跟國軍標示【無】是一樣的，這樣的作法，也和「國家機密保護法」的精神一致。

徐巧芯激動質疑，今天是公開的記者會，不可能有任何機密，每一段【無】，讓大家覺得很好笑。顧立雄則說，對作業的人來講，作業的人要評斷這一段是什麼機密，「我覺得一點都不好笑」。徐巧芯反擊，全台灣人民都覺得可笑，內部文件要怎麼寫是國防部的事情，但公開記者會是否還有這樣寫的必要嗎？讓民眾看懂記者會內容才是最重要的事情。

主持會議的民進黨籍召委王定宇也說，對於公開記者會的作法，應該可以再審慎考慮，也可以用英文的（U）避免語意中斷。顧立雄回應，國防部會聽取各方意見，調整原本的習慣會增加成本，國防部會逐步蒐集、不斷檢討，「但這是必要的進步做法。」

國防部 美軍 記者會

延伸閱讀

顧立雄：F-16V新機56架組裝中 含46單座10雙座

賴總統要立院快盡審預算義務 徐巧芯嗆：你盡你的義務沒？

徐巧芯批荒謬： 問F-16V上半年到幾架 顧立雄竟沒能給答案

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

相關新聞

影／黃金救援F16飛官辛柏毅...陸海空全投入搜救 浪高3公尺添難度

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V失事，人機失聯超過34小時。包括空軍、海軍、岸巡、海巡、空勤全力投入搜救，但海象...

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

海委會主委管碧玲在去年底宴請海委會、海巡署官員，引發外界質疑國軍仍在戒備中共軍演、管碧玲已經在邀宴官員。國防部長顧立雄今...

顧立雄：F-16去年升級軟體後 MMC已無不堪負荷狀況

空軍一架F-16戰機周二晚間在花蓮豐濱外海失事，國防部長顧立雄表示，目前目標仍是全力進行搜救。他強調，失事的6700號機...

一字惹怒眾人！飛官墜海記者會簡報頻現「無」 網諷：幫敵人過濾情報

國防部自元旦起實施「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定對內、對外公文及對立法院的書面報告，須逐段標註密等，即使不涉及機密，也必須加註「【無】」。6日空軍飛官墜海事件記者會簡報中，因配合此作法，在每一頁、每一段落後方頻頻出現「【無】」字樣，引發輿論炸鍋，包括政壇人士、名嘴及網友齊聲批評該政策非常「天兵」、十分「擾民」，簡直就是 「形式主義」的極致化結果。

【重磅快評】又損失一架F-16之後 軍方該做什麼？

空軍又傳戰機失事，對於生死未卜飛官的家人，此時每分每秒，無疑都是最痛苦煎熬。另一方面，F-16身為國軍當今用途最廣泛的戰...

【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

國防部從元旦起規定，公文都需註明機密等級，但連說明F-16戰機失事簡報也出現一堆【無】。藍委徐巧芯痛批這個政策擾民，綠委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。