空軍：1300件防寒飛行衣陸續交貨 3月底交貨完畢

中央社／ 台北8日電

針對空軍飛行員防寒飛行衣的交貨情況，空軍司令部參謀長李慶然中將今天表示，去年採購1300多件防寒飛行衣，400多件慢速機的防寒衣已交貨200件，戰鬥機的防寒衣需要量身訂製，因此陸續交貨，3月底可以全數交貨。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮外海失聯，而空軍飛行員尚未全部配賦防寒飛行衣；國民黨立委王鴻薇質詢時，關切空軍飛行員的防寒飛行衣的籌獲情況，詢問防寒衣尚未完全籌獲，是否與今年度總預算和新台幣1.25兆元國防特別條例草案尚未審查有所關連。

國防部長顧立雄表示，防寒衣在去年就以軍購方式籌補，自去年12月開始陸續交付，在今年3月可以交付完畢，而防寒衣的預算並未在特別預算內。

李慶然說明，空軍去年訂購1300多件防寒飛行衣，慢速機的防寒飛行衣，400多件防寒衣已經交付200件防寒衣，戰鬥機的快速機防寒飛行衣需要量身訂製，所以陸續交貨中，例如空軍第五聯隊已經有部分型號已經交貨，3月底可以全部交貨完畢。

針對交貨進度，李慶然表示，防寒衣去年採購，並在去年底開始交貨，「以速度來說算是快的」，由於防寒衣會影響到飛行操作，因此歷任空軍司令都非常重視針對極地地區的防寒飛行衣，空軍也評估過很多款飛行衣，但飛行員對於大多數的反應都不好，經過尋商之後，終於很幸運地買到這套不太會妨礙飛行操作的防寒飛行衣。

至於防寒飛行衣的預算來源，李慶然會後受訪表示，防寒飛行衣是以開口式合約的方式，針對需求項目進行採購。

空軍官員證實，防寒飛行衣的採購項目列於民國114年度國防預算書，空軍司令部於後勤及通資業務的「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，該項軍購案114年度計需要外匯125萬821美元（約新台幣4000萬元）。

