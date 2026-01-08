飛官辛柏毅搜救逾35小時 陸海空搜尋不停歇

國防部自元旦起實施「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定對內、對外公文及對立法院的書面報告，須逐段標註密等，即使不涉及機密，也必須加註「【無】」。6日空軍飛官墜海事件記者會簡報中，因配合此作法，在每一頁、每一段落後方頻頻出現「【無】」字樣，引發輿論炸鍋，包括政壇人士、名嘴及網友齊聲批評該政策非常「天兵」、十分「擾民」，簡直就是 「形式主義」的極致化結果。

2026-01-08 14:14