飛官辛柏毅搜救逾35小時 陸海空搜尋不停歇
空軍第五聯隊29歲上尉飛官辛柏毅，駕駛F-16V戰機夜訓失聯，搜救超過35小時，軍方、海巡及空勤等單位持續冒低溫及惡劣海況進行搜救。
空軍一架F-16V戰機6日晚間7時許在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東面10浬跳傘逃生，各單位全力搜救。
軍方今天持續出動空軍18架次、海軍2艘進行空海搜救，地面部隊有岸巡170人，輕、中型戰術輪車44輛次；另有內政部空勤總隊2架次及海巡署7艘艦艇支援。
海巡署表示，今天海面風力6至7級、陣風9級，浪高3公尺，截至上午9時，搜救量能共派遣3艦12艇次、岸際68車154人，持續於事故海域配合國軍等單位搜尋。
辛柏毅家屬透過社群平台貼文表示，感謝網友集氣與關心，全家身心承受極大壓力，已選定2處廟宇祈求平安與指引，強調是為支撐彼此情緒，並非取代專業搜救。
