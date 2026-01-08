F-16升級後電腦故障率受質疑 軍方：頻率未高於其他機種

空軍一架F-16戰機在夜航時失事墜海，有網友質疑F-16經鳳展升級後的MMC整合式任務電腦故障頻率超過升級之前。副參謀總長黃志偉表示，F-16的任務電腦在去年初軟體升級後，故障頻率已經明顯降低、趨於穩定，目前的故障率並沒有高於其他機種。

曾任F-16種子教官的副參謀總長執行官黃志偉表示，包括20多年前首次接收F-16接收開始，一定會經過一段必須重新適應系統的狀況，從操作過程中慢慢發現缺點，經過一陣子後就會趨於穩定。

黃志偉說，F-16的新型任務電腦在去年初軟體升級上機後，故障頻率已經明顯降低、趨於穩定，目前的故障率並沒有高於其他機種。

對於飛行員在事發前曾報告MMC整合式任務電腦故障，引來外界推測是事故主因。黃志偉指出，任務電腦就和一般電腦一樣，有時出現暫態性故障，可能在飛機上顯示故障代碼，不過當下對飛行沒有影響。

他指出，最糟糕情況是飛機姿態顯示不正確，不過飛機上都有備用系統，飛行員只要按照黃卡(緊急處置程序)，就可立刻參考備用系統進行處置。但是飛行員碰到的情況可能複雜多變，如座艙中是否還有其他情況，尤其有沒有類似空間迷向等生理影響，影響飛行員的判斷和操作？

空軍司令部參謀長李慶然表示，任務電腦故障的態樣很多，從第一級到第二級，受影響的裝備各不相同，萬一失效時，儀表板上角還有備用姿態儀可做參考。

另一方面，外界也質疑F-16飛行員現行配備的AN/PRC-112G無線電/信標機，在很淺的水深就會失效，黃志偉指出，AN/PRC-112G是美軍現役求生發報機，具有戰場加密功能，經過我方爭取才開放採購。

他指出，AN/PRC-112G有海水觸發功能，遇到但只要是無線電機，到了水下，無線電波信號自然無法傳出，並非遇水失效，而是物理環境限制。黃志偉說AN/PRC-112G在飛行員彈射承受大G時可以致動發射信號，另外也有海水觸發的功能，具有雙重保障。

他強調，飛行員出勤著裝前都會檢查測試，同時軍方檢是從114年至今，PRC-112G都沒有故障紀錄。