顧立雄：F-16V新機56架組裝中 含46單座10雙座

中央社／ 台北8日電

針對對美新購的66架F-16V（block70）戰機進度，空軍參謀長李慶然中將今天答詢指出，首架已在去年底完成試滑、試飛，目前正持續執行飛行測試中；國防部長顧立雄表示，截至1月7日為止，在美國生產線組裝56架，包括46架單座機、10架雙座機。

空軍代號「鳳展專案」（101年至117年）編列約新台幣1400億元，由美商洛克希德馬丁（LockheedMartin Corp.）與漢翔，在台中將139架F-16A/B戰機（141架為合約總架數）升級為F-16V（block20），目前已全數升級完成；空軍另以代號「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V（block70）戰機。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」、並備質詢。

針對新購的66架F-16V（block70）進度，空軍參謀長李慶然中將答詢國民黨立委徐巧芯指出，目前美方正在努力中，首架已在去年底完成試滑、試飛，目前正持續執行飛行測試中。

顧立雄也說明，首架的測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架之後的測試就會加速。截至1月7日為止，F-16V（block70）生產線在線組裝56架中，包括46架單座機、10架雙座機。

F-16V 國防部 空軍

