賴總統要立院快盡審預算義務 徐巧芯嗆：你盡你的義務沒？

F-16AM失事，賴清德總統今喊話，呼籲立法院盡審查預算的義務。國民黨立院黨團書記長羅智強回嗆，軍人加薪預算「速過速編」；黨團副書記長徐巧芯說，讓軍備如期到貨是不是賴清德身為三軍統帥的義務，軍人待遇條例修正三讀通過時，行政院連覆議都沒有，代表沒有窒礙難行之處，為何不編預算？

F-16失事事件發生後，賴清德今表示，在這個關鍵時刻，敬請不分朝野都該支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

民進黨政策會執行長吳思瑤和黨發言人吳崢今也公布民進黨所做民調指出，總預算長期遭擱置，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展，多項重大政策被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，呼籲立法院盡速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

針對民進黨民調，羅智強說，民進黨民調聽聽就好。他喊話賴總統，軍人加薪預算「速過速編」，為何不編？解鈴還須繫鈴人，國軍英雄的生命安全跟尊嚴保障繫在賴總統的肩膀之上。

徐巧芯說，賴總統今說「審查預算是立法院的義務」，「沒有錯，我們是想要審查預算的，審查預算是我們的義務」。她反問，防寒衣、防撞地系統、F-16V等都沒到貨，在預算審查通過之後，讓其如期到貨，「是不是你賴清德三軍統帥的義務，你的義務你做到了嗎？你對得起我們的國軍弟兄嗎？」

徐巧芯表示，立法院審查預算的義務，是審查合法的預算，行政院應做的義務是依法行政，何時連最基本的依法行政義務都可以不做？行政院連依法行政的義務都做不到，提不出合法的預算讓立法院來審查，請問立法院想要盡審查預算的義務要怎麼盡？當初軍人待遇條例修正三讀通過時，行政院連覆議都沒有，代表行政院並沒有認為有窒礙難行之處，為何不編列預算？行政院說送到憲法法庭去釋憲了，但其它也被送去釋憲的法案如財劃法，卻有編列預算，就是非得針對軍人，對志願役的加給就是不給，到底是誰沒有盡自己的義務？

徐巧芯強調，每位外交及國防委員會的委員都很想審查預算，國防部來做過說明、溝通了嗎？請問1.25兆元的軍購特別預算，是否知道內容是什麼了嗎？過去已經審查通過的預算，重要裝備都沒有到貨，三軍統帥和行政院請先盡自己的義務，立法院該盡的義務，在行政院提出合法預算後，他們一定來審查。