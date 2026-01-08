徐巧芯批荒謬： 問F-16V上半年到幾架 顧立雄竟沒能給答案

F-16戰機失事，讓軍購預算再成話題。國民黨立院黨團今舉行記者會，副書記長徐巧芯說，她再度詢問國防部長顧立雄，今年上半年能到幾架F-16V，顧立雄僅稱「第一架好了後，後面會較順」，令她直呼荒謬，竟沒人能給答案。

F-16失事，帶出空軍飛官缺基礎裝備如防寒衣的問題。民進黨立委王定宇公開喊話，藍白速審國防特別預算。國民黨團今舉行「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會。

徐巧芯說，2018年因失事的關係，決定在F-16裝設防撞地系統。在非戰損事故裡，經常出現低空撞地、G力昏迷、空間迷向，所以升級是大家都同意，但至今一架未裝，預算編了但沒有到貨，國防部講了很多的理由，但她認為國防部應該站在飛官的角度去催貨，而不是美方或軍火商給了什麼樣的理由，就把其理由跟國人說。

徐巧芯說，如果美國還未做好防撞地系統，新採購66架F-16V出廠時已內建防撞地系統，若無延宕，2025年會到10架以上，遺憾一架未來。之所以要採購66架的F-16V Block 70的原因，其中包含很多跟飛安有關的優化，除了防撞地系統，還有地形警告、低空飛行的輔助優化等，飛官如果在失能的期間，會有防護，透過性格整合的判斷，優先強制接管，對於夜航、長時間警戒或疲勞的狀態提供較好效能，直接介入以避免人為的錯誤。

徐巧芯強調，剛剛再度詢問，今年上半年F-16V能來幾架，結果是第一架還在測試，還沒有完成，50幾架是組裝好了。可是飛機不是只有組裝，還有軟體的介接跟測試。顧立雄告訴她，第一架好了之後，後面就會比較順。她批，上半年到底能夠來幾架，沒有人能夠給個答案，這非常荒謬。

徐巧芯質疑，空軍在記者會上稱，F-16防寒衣要到明年才要交貨，這並不是因為預算沒有審查，在2021年時，就有要做地面支援裝備開口合約，防寒衣要放在裡面，2021年的軍售等到2025年才編列預算且簽約，一共是簽了4000萬元。昨天是稱明年到貨，可是她昨天去問時又說是今年5月能到貨，到底是今年5月還是明年，如果連這些重要的裝備到貨時程都無法講清楚，這是非常荒謬的事情。

徐巧芯強調，每年編列的國防預算有必要性的、急迫性的，一定都會支持通過，但出了事情，大家在問為何沒有防寒衣，竟然還有人說為什麼藍白不審預算。不僅審了預算，也沒有人刪除，還簽了約、付了錢，那是沒有到貨的問題。做軍備採購時，希望國防部不要只想著戰鬥性能，同時要想的是軍人安全，如果沒有把國軍安全擺在第一位，以後誰要讓自己的孩子從軍？