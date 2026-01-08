一字惹怒眾人！飛官墜海記者會簡報頻現「無」 網諷：幫敵人過濾情報

國防部自元旦起實施「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定對內、對外公文及對立法院的書面報告，須逐段標註密等，即使不涉及機密，也必須加註「【無】」。6日空軍飛官墜海事件記者會簡報中，因配合此作法，在每一頁、每一段落後方頻頻出現「【無】」字樣，引發輿論炸鍋，包括政壇人士、名嘴及網友齊聲批評該政策非常「天兵」、十分「擾民」，簡直就是「形式主義」的極致化結果。

時代力量副秘書長劉品辰在Threads直言：「瘋掉！這個白痴政策不是取消了嗎？為什麼國防部連記者會簡報都要放【無】在後面？不可能！連報告完畢那張都要放？」名嘴謝寒冰也於臉書痛批：「連這種開記者會的公開資料，後面每行還都要加密等【無】，想出這種奇葩整人規定的傢伙，絕對不折不扣是個腦殘！【絕】。」

不少網友質疑，「【無】」究竟意義何在，有人諷刺翻譯為「報告完畢【沒有啦】」、「實施搜救【也沒有做呢】」，也有人指出簡報畫面凌亂、嚴重影響閱讀，甚至變成網路迷因。更有網友諷刺表示，「敵人本來看不懂，現在我們幫他標好哪些地方沒有情報價值了。」

對此，國防部於6日也發布聲明稿說明，此係依「國軍機密資訊精準標示精進作法」，參考美軍及友盟國家制度，採逐頁逐段審認，明確標示是否涉及機密，以利資訊管理、追蹤與歸檔。標示「【無】」的用意，是確認該段落不涉機密，避免遭後續增補內容而扭曲原意，內部也視為一種「防呆機制」。

不過，由於逐段審認、逐段標示，大幅增加行政作業負擔，不僅基層官兵反彈，與國防部往來的其他部會也感到困擾。在野立委更質疑，此舉形同「反向標注情報價值」，恐適得其反。

針對外界質疑「政策已取消卻仍出現【無】」的矛盾狀況，國防部澄清，近期刪除的僅是「網路公務群組訊息須加註【無】」的要求，原因在於相關群組本就禁止傳遞機密資訊；至於正式公文、公報及對立法院的書面資料，仍依現行作法逐段標示密等。

國防部強調，國軍人員保密素養自《國家機密保護法》施行以來已有顯著提升，新制目的在於兼顧國防透明與資訊安全，未來仍將滾動檢討，蒐整各界意見精進作業。