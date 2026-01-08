仿美軍公文逐段標密等 李文忠：別出心裁的規定 為國軍憂心

國防部實施「機密資訊精準標示精進作法」，公文書每段落須標示密等。退輔會前副主委李文忠認為，這是標準的形式主義、交差主義，在台灣千萬做不得。

國防部6日特別發出新聞稿表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟國家的精準核密管理作法。採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。

李文忠表示，國防部元旦開始實施所謂「機密資訊精準標示精進作法」，要求所有公文逐段標註機密等級，雖有所本，但這是標準的形式主義、交差主義，在台灣千萬做不得，軍中一定疲於文書作業，怨聲載道，真正的核心機密反而稀釋掉。

他說，猶記他擔任立法院國防立委時，軍中機密含密、極機密、絕對機密有多少呢？480多萬件！無所不密，在他要求下一年減少200萬件，現在情況不知如何？

李文忠說，新任文人部長就任後改革很多形式主義，普受讚揚，再來就不知如何了？屬於深水區的「Yesman」文化、形式主義、加法作風不見大刀闊斧的改革。現在搞出這種別出心裁的規定，他為國軍憂心。