F-16失事變預算攻防 羅智強轟民進黨：悲劇急演卸責大戲

F-16AM失事，綠營將矛頭指向朝野預算僵局，要求藍白速審國防預算。國民黨立院黨團今舉行記者會，書記長羅智強說，民進黨執政有兩個要訣，把危機變造謠契機，把悲劇演成卸責大戲，防寒衣、F-16V、防撞系統，立法院有審有過沒刪，買了都沒到。

F-16失事，民進黨立委王定宇公開喊話，藍白速審國防特別預算。國民黨團今舉行「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會。立委馬文君說，第一時間有民進黨立委出來說要趕快通過國防預算，可悲又可恥，因為F-16升級案預算從1100多億增加到1400多億，期程從原來的2023年要完成，後來又延長到2028年，現在也不知道能不能完成。F-16這一型機當時設計為了靈活度而較不平衡，如果沒有飛控電腦，飛機就會轉圈圈。 在電腦已出問題的狀況下，勉強訓練或飛行對飛行員會造成嚴重的飛安影響。

馬文君說，不管在升級或軍購，希望有整體安全的考量。海水溫度低，飛行員卻沒有防寒衣。F-16是我國目前占比最高的戰機，又新採購66架，出現問題則戰力嚴重受到影響，可能無法形成有效戰力。事件發生後，希望國防部不要再推脫。

黨團首席副書記長林沛祥說，這是「一要三沒有」的軍購現實，「只要撥錢，沒有到貨，沒有安全，沒有把人命當回事」。外界陸續揭露，F-16升級後，模組化任務電腦（MMC）疑似故障頻率上升，2024到2025年更新飛行操作系統之後，嘉義基地更傳出多起飛安案例，如果這是真的，請問國防部是在做飛行測試系統，還是在飛官身上做實驗？

林沛祥指出，武器可以再買，但一名成熟飛官的養成是十多年、數十億元的投入，更是一條無法重來的生命。但看到的是系統疑慮沒有交代清楚，責任沒人出來扛，卻急著把事故拿來做政治工具對內鬥在野黨，對外表忠誠、拚軍購。事故隔天，王定宇出來高喊「在野黨請儘速審查國防特別預算」，必須嚴正反問，是急著補漏洞，還是急著把錢送出去？

林沛祥表示，事實很清楚，自動防撞地系統早在2023年承諾2025年要完成，但至今未完成、未裝機、未到貨，連防寒飛行衣這類最基本的保命裝備，國防部竟稱「希望明年交貨，或許是今年5月」，原來飛官的命是用希望來防護，錢付得比誰都還快，監督卻完全失能，交期延宕，裝備樣樣缺件，出事之後不是檢討制度，而是要求在野黨閉嘴快審。

林沛祥批王定宇帶風向，要求在野黨為軍購預算背書。他強調，國民黨團絕對沒有反對國防，反對的是用國軍當政治擋箭牌，用飛官的生命替政府失能埋單。國防不是口號，軍購不是朝貢，良心更不應該在預算表裡消失。

羅智強說，民進黨執政有兩個要訣，把每個危機都變成造謠的契機，把每次悲劇都急著演成卸責的大戲。F-16失事，大家關注幾個焦點，第一個是防寒衣，立法院有審有過沒刪，民進黨買了沒到；第二個是新戰機F-16V，立法院有審有過沒刪，一架都沒到，當中包括自動防撞系統；第三個是防撞系統，立法院有審有過沒刪，民進黨買了沒裝、買了沒到。

羅智強表示，拜託執政黨把飛官性命當一回事，飛官人命比武器更重要，但武器有沒有到位，是飛官安全之所依，我方是花錢買武器的買方，沒有能力準時要求賣方準時交貨，還推給在野黨、立法院，對得起保家衛國的國軍弟兄嗎？ 總預算、國防預算目前未審，是賴清德總統在卡，軍人加薪預算一編列，國防預算就審了，為什麼這麼瞧不起、踐踏軍人？