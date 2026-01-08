影／黃金救援F16飛官辛柏毅...陸海空全投入搜救 浪高3公尺添難度
花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V失事，人機失聯超過34小時。包括空軍、海軍、岸巡、海巡、空勤全力投入搜救，但海象惡劣，現場浪高達3公尺，更添搜救難度。
空軍司令部昨天還原墜海前關鍵一分鐘，辛柏毅上尉曾回報MMC故障，接著表示雲中失散，三度喊跳傘後失去音訊，但呼叫後沒有任何求生裝備訊號，沒有證據顯示辛已跳傘，已全力投入搜救，不會限於72小時。
國防部、內政部、海巡署等單位聯手透過陸海空出動搜救，今天統計，空中部分已派出空軍18架次、內政部空勤總隊2架次，海面有海軍、海巡署共7艘艦艇在海面來回搜尋，陸上也有上百名岸巡人員及輕中型戰術輪車投入搜救。
海巡署表示，截至今天上午9時，共派遣3艦12艇次、岸際68車154人，持續在事故海域配合搜尋，目前現場6到7級風，陣風更達到9級，浪高3公尺，搜救人員頂著惡劣海象盼盡早找到人。
