共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片
海委會主委管碧玲在去年底宴請海委會、海巡署官員，引發外界質疑國軍仍在戒備中共軍演、管碧玲已經在邀宴官員。國防部長顧立雄今天表示，當時共軍艦艇仍逗留在我24浬外應變區，國軍秉持料敵從寬，仍維持適當的戒備。

管碧玲於中共對台軍演高峰的去年12月30日中午邀宴海巡署官員，引發外界撻伐。顧立雄說，30日傍晚6點10分後，中共軍艦及海警船退出我24浬鄰接區範圍，但仍停留在應變區內，國軍秉持料敵從寬，仍維持適當的戒備，隨時應變。

媒體追問，國軍是否隔天的31日仍維持警戒狀態？顧立雄說，由於共軍艦艇雖退出24浬，但仍未離開應變區，因此國軍基於料敵從寬，仍維持適當戒備。

共軍從去年12月29日展開圍台軍演，管碧玲31日在臉書發文稱，事實證明「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者。」不過，當天遭民眾直擊，軍演緊張之際，管碧玲與海巡官員中午齊聚高雄的餐廳聚餐。引發外界抨擊，管碧玲為此公開道歉，強調是為了海委會及海巡署待退高層舉辦「惜別餐會」，且餐敘期間海巡署都有掌握軍演動向，她也持續發文應對認知作戰。

海巡署 管碧玲 國軍

