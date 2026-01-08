顧立雄：F-16去年升級軟體後 MMC已無不堪負荷狀況

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外傳F-16戰機的任務電腦MMC故障頻傳，國防部長顧立雄表示，現有機隊在去年1月進行軟體系統升級後，已經呈現穩定、沒有不堪負荷的情況。（記者季相儒／攝影）
空軍一架F-16戰機周二晚間在花蓮豐濱外海失事，國防部長顧立雄表示，目前目標仍是全力進行搜救。他強調，失事的6700號機過去3個月沒有MMC故障紀錄。現有機隊在去年1月進行軟體系統升級後，已經呈現穩定、沒有不堪負荷的情況。

顧立雄表示，軍方及空勤、海巡至今已經派遣30架次搜救飛機、2架無人機，海上22艘海軍及海巡艦艇，地面上也有180人，目前目標就是盡全力進行搜救。

外傳失事的6700號F-16戰機曾因MMC任務電腦故障報修，不過顧立雄表示，這架戰機過去3個月都沒有MMC故障的紀錄。至於F-16 Block20的MMC在升級後，軟體都要進行修調，從114年1月開始，經過軟體升級後MMC已經呈現穩定的狀態，沒有不堪負荷的狀況。

顧立雄說，F-16目前進行「天安二號」特檢，暫停戰演訓的任務，不過還是會維持警戒與待命。目前已經開始將所有戰機進行特檢，預計周六可完成，應該不會影響到空防。

同時，空軍為現有的F-16 Block20加裝自動防撞地系統（AGCAS），顧立雄說，鳳展專案已經全數完成，防撞地系統是109年才簽約進行研改，目前看起來可以順利從今年底前開始獲裝、明年底前可全數完成。

他指出，由於Block20採用就是類比式飛操系，但洛馬開發的自動防撞地系統是為F-16C/D的數位式飛操系開發，必須額外加裝研改，一部分數位、一部分類比系統混合，花了比較長時間整合，目前看起來順利可在明年底之前完成。

另一方面，空軍為空勤人員採購防寒飛行衣，顧立雄說，這是114年才進行的採購，空軍必須經過多方評估後採軍購方式進行，去年底開始已經陸續交貨，預計今年3月以前會全數交貨完畢。

