「心快碎光了」 辛柏毅家屬急急問宮廟資訊：只想再見你一面

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。辛柏毅的小姨子昨(7)日晚間於Threads發文急問網友有關花蓮的宮廟資訊，希望能藉由神明「問出他的位置」，表示全家人現在只希望能找到辛柏毅，「無論有沒有存活都沒關係。」

辛柏毅的小姨子在事發後代姊姊在Threads上發言，懇請網友協助推薦花蓮地區可詢問平安、祈福的廟宇或相關管道，盼能獲得任何有助尋人的線索，並向辛柏毅喊話：「我們只想再見你一面。」引發大批熱心網友提供宮廟資訊。

家屬在貼文中表示，全家已嘗試多種方式仍無進展，身心承受極大壓力，感謝網友的集氣與關心，透露已選定2處廟宇，預計今天會前往問事，祈求平安與指引。家屬無奈表示：「因為我們的心都快碎光了，已經想不到辦法了。」強調這些行動是為了支撐彼此情緒，讓他們還保有希望，並非取代專業搜救。

貼文發布後，網友湧入留言表達支持與祝福，有人分享過往經驗、提供花蓮地區廟宇資訊，包括開靈宮、壽豐鄉慈心宮、吉安鄉聖帝宮、勝安宮聖母廟、豐濱鄉恩主公廟，還有專供「通靈」的東海堂都被提及。

因為辛柏毅為澎湖人，網友除家屬詢問的花蓮宮廟外，也熱心提供了澎湖地區靈驗的宮廟，包括馬公市西衛後窟潭池府王爺，至於其他地區的宮廟則有基隆和平島天顯宮、高雄濟鳳宮。

也有人提醒家屬務必保重身體，靜待官方搜救單位的進一步消息。部分網友也呼籲外界避免散布未經證實的定位或感應說法，以免造成二次傷害或干擾搜救。