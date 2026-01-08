快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
空軍第5聯隊上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，於花蓮縣豐濱鄉外海失事，相關單位持續搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。辛柏毅的小姨子昨(7)日晚間於Threads發文急問網友有關花蓮的宮廟資訊，希望能藉由神明「問出他的位置」，表示全家人現在只希望能找到辛柏毅，「無論有沒有存活都沒關係。」

辛柏毅的小姨子在事發後代姊姊在Threads上發言，懇請網友協助推薦花蓮地區可詢問平安、祈福的廟宇或相關管道，盼能獲得任何有助尋人的線索，並向辛柏毅喊話：「我們只想再見你一面。」引發大批熱心網友提供宮廟資訊。

家屬在貼文中表示，全家已嘗試多種方式仍無進展，身心承受極大壓力，感謝網友的集氣與關心，透露已選定2處廟宇，預計今天會前往問事，祈求平安與指引。家屬無奈表示：「因為我們的心都快碎光了，已經想不到辦法了。」強調這些行動是為了支撐彼此情緒，讓他們還保有希望，並非取代專業搜救。

貼文發布後，網友湧入留言表達支持與祝福，有人分享過往經驗、提供花蓮地區廟宇資訊，包括開靈宮、壽豐鄉慈心宮、吉安鄉聖帝宮、勝安宮聖母廟、豐濱鄉恩主公廟，還有專供「通靈」的東海堂都被提及。

因為辛柏毅為澎湖人，網友除家屬詢問的花蓮宮廟外，也熱心提供了澎湖地區靈驗的宮廟，包括馬公市西衛後窟潭池府王爺，至於其他地區的宮廟則有基隆和平島天顯宮、高雄濟鳳宮。

也有人提醒家屬務必保重身體，靜待官方搜救單位的進一步消息。部分網友也呼籲外界避免散布未經證實的定位或感應說法，以免造成二次傷害或干擾搜救。

F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

相關新聞

F-16墜海 飛官三喊跳傘無求救訊號

上尉飛官辛柏毅前晚駕駛F—16AM單座戰鬥機夜航訓練時墜海，陸海空漏夜搜救仍無發現。空軍指出，辛柏毅返場過程中，曾回報模...

F-16AM老戰機服役28年 僅換約1成零件

F-16AM戰機失事，空軍前副司令張延廷昨指出三大關鍵問題，機體僅換百分之十零件導致可靠度下降、台灣海洋氣候侵蝕電子系統...

「心快碎光了」 辛柏毅家屬急急問宮廟資訊：只想再見你一面

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。辛柏毅的小姨子昨(7)日晚間於Threads上向網友急問在花蓮的宮廟資訊，希望能藉由神明「問出他的位置」，表示全家人現在只希望能找到辛柏毅，「無論有沒有存活都沒關係。」

顧立雄：F-16去年升級軟體後 MMC已無不堪負荷狀況

空軍一架F-16戰機周二晚間在花蓮豐濱外海失事，國防部長顧立雄表示，目前目標仍是全力進行搜救。他強調，失事的6700號機...

影／F16戰機失事持續搜救 顧立雄：全面執行天安特檢

空軍飛官上尉辛柏毅駕駛編號6700，F-16單座戰機，周二晚間執行例行性訓練任務後疑似墜海，國防部長顧立雄表示，目前持續...

美對台不對稱作戰優先立場有變？停頓軍購案有望啟動

國軍受美國推動不對稱作戰概念影響，多項軍購案停頓，停留在五年兵力整建計畫階段。據悉，美方因人事更迭，2027年後因應美方要求台灣國防預算逐年提升下，陸軍計畫採購30架武裝型UH-60V黑鷹直升機，取代OH-58D戰搜直升機，OH-58D的桅頂偵蒐儀功能，將另在航特部採購美製JUMP無人機取代。

