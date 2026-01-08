聽新聞
0:00 / 0:00

飛官辛柏毅行蹤不明 搜救機增架次 貨輪漁船協尋

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導

飛官辛柏毅行蹤不明，軍方獲報即派遣Ｓ—70Ｃ型機由松山基地起飛，Ｃ—130Ｈ型機由屏東基地起飛，南北搜救；空勤總隊ＵＨ—60Ｍ型機由花蓮基地起飛，搜救機架次持續增加；海巡署和海軍也派遣基隆級艦等船艦至目標區協助搜救，並聯繫附近馬紹爾籍貨輪協助瞭望，漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋，第二作戰區則在岸際搜尋。

空軍司令部少將督察長江義誠表示，戰機光點消失的位置都有標定座標，據當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，搜救兵力和人力以標定位置為中心點擴大、重疊式搜救。現階段以搜救人員為最主要工作，打撈作業會再依照搜救情況，經專業評估再決定。

花蓮區漁會理事長王登義表示，得知軍機失事後，立即透過無線電請求漁民注意，但風力約七到八級，浪高約三公尺，不適合出海，因此商請花蓮港大型賞鯨船出海協助，但花蓮港出發到事故地點至少兩、三個小時。

資深漁民林國正說，最後的發報點套上海圖，研判落海地點位在黑潮主流帶，可能會往東北方向推進，但飛機速度快，從雷達光點消失後可能再滑行一大段距離，很難百分之百準確，搜救很困難。

戰機 空軍

延伸閱讀

F-16花蓮外海失聯 海巡旗津、台東等3艦6艇持續搜救

軍方搜救飛官辛柏毅 澎湖親友赴天后宮祈平安歸來

不設72小時期限！空軍在豐濱外海擴大、重疊式搜救辛柏毅上尉

花蓮外海F-16V夜航飛官失聯 空海出動13架次、11艘艦艇聯手搜救

相關新聞

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

F-16V飛官失聯 18架次航空器13艘艦艇投入救援

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。空軍今天表示，統計至下午5時止，14架次空軍飛行器、2艘海軍艦艇...

小檔案／MMC任務電腦若故障 飛行員恐空間迷航

F-16AM戰機疑因模組化任務電腦（ＭＭＣ）訊號故障導致飛行員空間迷向。ＭＭＣ被視為現代戰機的大腦與中樞神經，雖不直接管...

飛官辛柏毅行蹤不明 搜救機增架次 貨輪漁船協尋

飛官辛柏毅行蹤不明，軍方獲報即派遣Ｓ—70Ｃ型機由松山基地起飛，Ｃ—130Ｈ型機由屏東基地起飛，南北搜救；空勤總隊ＵＨ—...

戰機防撞地系統擬2024年裝畢 已付款卻零進度

飛官辛柏毅失事，國防軍購成焦點。國民黨立委馬文君說，國防部昨天記者會揭露三項真相，辛柏毅所駕駛的戰機任務電腦故障、沒有防...

墜海飛官辛柏毅妻淚崩祈願 8旬嬤憂愛孫下落

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅的父母昨已由空軍安排專機飛往花蓮基地，家人和澎湖鄉親都祈福集氣。空軍上校隊長周明慶邊哭邊說，辛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。