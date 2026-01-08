小檔案／MMC任務電腦若故障 飛行員恐空間迷航

F-16AM戰機疑因模組化任務電腦（ＭＭＣ）訊號故障導致飛行員空間迷向。ＭＭＣ被視為現代戰機的大腦與中樞神經，雖不直接管理飛機的操縱系統，但整合雷達、導航、ＧＰＳ、空速管等全機所有感測器，協助飛行員建立環境感知。

ＭＭＣ若故障，可能造成單一或多個顯示器的飛行資訊錯誤、凍結，甚至消失，萬一當下處在缺乏外界參考地標物的情況（如夜航、雲中飛行），飛行員將難以判斷飛機的實際姿態、方位等，更嚴重還會造成飛行員錯覺或空間迷向。

以F-16AM/BM為例，ＭＭＣ失效依顯示器故障、資訊喪失的程度區分為一至三級，最嚴重者即喪失所有儀表資訊，有如「全盲」。緊急處置先保持飛機操作，盡可能盡速落地，其次是運用備用儀表，萬不得已便是棄機跳傘。