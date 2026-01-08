聽新聞
0:00 / 0:00

小檔案／MMC任務電腦若故障 飛行員恐空間迷航

聯合報／ 李人岳

F-16AM戰機疑因模組化任務電腦（ＭＭＣ）訊號故障導致飛行員空間迷向。ＭＭＣ被視為現代戰機的大腦與中樞神經，雖不直接管理飛機的操縱系統，但整合雷達、導航、ＧＰＳ、空速管等全機所有感測器，協助飛行員建立環境感知。

ＭＭＣ若故障，可能造成單一或多個顯示器的飛行資訊錯誤、凍結，甚至消失，萬一當下處在缺乏外界參考地標物的情況（如夜航、雲中飛行），飛行員將難以判斷飛機的實際姿態、方位等，更嚴重還會造成飛行員錯覺或空間迷向。

以F-16AM/BM為例，ＭＭＣ失效依顯示器故障、資訊喪失的程度區分為一至三級，最嚴重者即喪失所有儀表資訊，有如「全盲」。緊急處置先保持飛機操作，盡可能盡速落地，其次是運用備用儀表，萬不得已便是棄機跳傘。

延伸閱讀

F-16墜海 飛官三喊跳傘無求救訊號

國軍1992年採購150架F-16戰機 至今已11架失事

F16失事…空軍退將張延廷提3關鍵問題 要求催促裝防撞系統

飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

相關新聞

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

F-16V飛官失聯 18架次航空器13艘艦艇投入救援

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。空軍今天表示，統計至下午5時止，14架次空軍飛行器、2艘海軍艦艇...

小檔案／MMC任務電腦若故障 飛行員恐空間迷航

F-16AM戰機疑因模組化任務電腦（ＭＭＣ）訊號故障導致飛行員空間迷向。ＭＭＣ被視為現代戰機的大腦與中樞神經，雖不直接管...

飛官辛柏毅行蹤不明 搜救機增架次 貨輪漁船協尋

飛官辛柏毅行蹤不明，軍方獲報即派遣Ｓ—70Ｃ型機由松山基地起飛，Ｃ—130Ｈ型機由屏東基地起飛，南北搜救；空勤總隊ＵＨ—...

戰機防撞地系統擬2024年裝畢 已付款卻零進度

飛官辛柏毅失事，國防軍購成焦點。國民黨立委馬文君說，國防部昨天記者會揭露三項真相，辛柏毅所駕駛的戰機任務電腦故障、沒有防...

墜海飛官辛柏毅妻淚崩祈願 8旬嬤憂愛孫下落

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅的父母昨已由空軍安排專機飛往花蓮基地，家人和澎湖鄉親都祈福集氣。空軍上校隊長周明慶邊哭邊說，辛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。