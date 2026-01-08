聽新聞
墜海飛官辛柏毅妻淚崩祈願 8旬嬤憂愛孫下落

聯合報／ 記者王燕華王思慧巫鴻瑋／連線報導
空軍第五聯隊上尉飛行官辛柏毅的父母（右三、右二）昨由空軍安排專機，從澎湖接往花蓮基地等待消息。圖／讀者提供
空軍第五聯隊上尉飛行官辛柏毅的父母（右三、右二）昨由空軍安排專機，從澎湖接往花蓮基地等待消息。圖／讀者提供

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅的父母昨已由空軍安排專機飛往花蓮基地，家人和澎湖鄉親都祈福集氣。空軍上校隊長周明慶邊哭邊說，辛去年五月就登記結婚，但因演訓忙到沒時間請婚假度蜜月，直到最近才有空，想不到返回報到不到兩天就出事，軍方會陪伴家屬、全力搜救。

廿九歲的辛柏毅是澎湖湖西鄉子弟、空軍官校一○八年班，飛行總時數六一一小時又廿五分鐘，F-16V的機種總時數則有三七○小時卅五分鐘。最近才和同在基地擔任行政職的新婚妻子去北歐芬蘭、冰島等地度蜜月回來，同僚形容，「他滿滿都是對成家的喜悅」，不料前晚執行夜航訓練時人機失聯。

「他是個很優秀的隊員。」周明慶表示，辛柏毅飛行狀況穩定，與隊員相處融洽，平常任務繁重，雖然去五月就登記結婚，但飛行員十二月到二月較有空檔，直到最近才度蜜月。周明慶轉述辛的妻子說法，談到「到冰島與芬蘭是柏毅一輩子的夢想」，她激動哽咽落淚。空軍第五聯隊政戰主任許俊榮說，意外發生後第一時間已通知眷屬、派心輔人員陪伴。

湖西村長辛天澤說，辛柏毅國小前都住村內，幼時他接送過幾次，非常乖巧有禮貌；國中畢業後赴台讀中正預校，雖因父親警察職務調派及求學因素搬離湖西，但逢年節必定返鄉探望祖父母。

湖西天后宮主委盧根條昨帶鄉親向媽祖祈福，若辛柏毅順利度過難關，會辦盛會恭賀重生。盧說，親友擔心辛的八十歲阿嬤承受不住打擊，一度隱瞞消息，但阿嬤昨早看到媒體報導與鄰里議論，最終仍得知愛孫失聯消息，她在家中神明廳念佛，祈求孫子平安歸來。

辛柏毅親友在Threads發文，「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過她那麼腫，全家都在等你回家」，拜託全世界「幫我們家小辛集氣，讓他平安回家吧！」軍中學長也喊話，「保家衛國讓父母放心，像男人一樣爬起來，這點小事難不倒我們的軍人」。

