F-16墜海 飛官三喊跳傘無求救訊號

上尉飛官辛柏毅前晚駕駛F—16AM單座戰鬥機夜航訓練時墜海，陸海空漏夜搜救仍無發現。空軍指出，辛柏毅返場過程中，曾回報模組化任務電腦（MMC）故障，墜機前連喊三次預計跳傘，但沒有跳傘後設備求救訊號，無法證實彈射出艙。空軍已下令同型機「天安二號」作業停止演訓任務派遣。

空軍昨天在花蓮基地開記者會，還原辛柏毅在花蓮縣豐濱鄉東面十浬處因空間迷向失聯墜海前的關鍵一分鐘。空軍司令部少將督察長江義誠說，辛執行夜航訓練時駕駛二號機僚機，晚間七時許進行基本編隊返場操演時，七時廿七分卅秒二號機回報「Two lost（雲中失散，通常會導致空間迷向）」，廿八分十八秒辛回報高度一直在往下掉，當時飛行高度約四千呎。

四秒鐘過後，二號機降到二千六百呎，辛柏毅急促喊「預計跳傘、跳傘、跳傘」，一連說了三次要跳傘，廿八分三十秒二號機在高度一千七百呎的光點消失。

空軍第五聯隊廿七隊上校隊長周明慶哽咽說，夜航飛行路徑沒有問題，但夜間訓練有四大殺手，包括空中相撞、空間迷向、操控撞底，以及大G昏迷（人體因承受過大或長期重力加速度，最終腦部缺氧昏厥）。

辛柏毅可能夜航空間迷向

周明慶說，夜航最容易發生空間迷向和操控撞底，已確認辛柏毅可能空間迷向，飛行員最後一道關卡就是「彈射跳傘」，「他該做的都做了」，當時長機曾努力要把辛柏毅帶回來，可惜未成功。

軍方表示會努力搜救，「沒有七十二小時期限」。至於飛行員跳傘後，設備應會發出求救訊號，但辛呼叫後沒有任何求生裝備訊號，「沒有證據顯示辛已跳傘」。

網傳辛柏毅駕駛的F—16同型軍機日前曾出現MMC故障，前晚仍疑似再故障，擔憂報修也未改善；並指F—16戰機升級後，任務電腦失效頻率升高，根本是讓飛行員在玩命。江義誠說，辛柏毅在返場過程中，確實曾報告MMC發生故障，但未回報故障設備有哪些，也不曉得故障程度是一級或二級，途中即發生事故。

藍批軍費都花在什麼地方？

國民黨立委馬文君、徐巧芯昨質疑「自動防撞地」系統按照原計畫要在去年完成，但至今裝機的進度是零。徐巧芯說，空軍參謀長李慶然在立院答詢稱「要等到二○二七年才能裝機完畢」，到底軍費都花在什麼地方？

軍方表示，戰鬥機去年十一月出廠後都定期清查，只發生過一般性故障，也及時更換器材，未發生雷達系統等重大故障；在這次之前近半年都沒有MMC故障，也有下載故障資料，給美方研析軟體修正，提升系統可靠度等。

空軍也下令F—16型機「天安二號」停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領等。

賴清德總統昨說，第一時間指示國防部全力搜救，希望平安歸來，也請全體國人集氣祈福，並全力支持國軍。